Ar-Ge Personeli Alınacak

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) bünyesinde görev yapmak üzere 23 Ar-Ge personeli alınacaktır.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır.

İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

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