Antalya'da 214 adet gayrimenkul satışa çıkarıldı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Mülkiyeti Antalya Korkuteli Belediyesi'ne ait olan ve Bahçeyaka, Bozova, Çomaklı, Dereköy, Gümüşlü, Göçerler, Köseler, Küçükköy, Küçükköy Yaylası, Küçüklğü, Manay, Söğütçük, Taşkesiği ve Ulucak mahallelerinde bulunan taşınmazlar 20.01.2021 Çarşamba Günü saat 14:30’da, satılmayan taşınmazlar 27.01.2021 Çarşamba Günü saat 14:30’da Belediye toplantı salonunda encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Teklif Usulü ile satılacaktır.

İhaleye çıkarılan arsaların adres ve muhammen bedelleri ile diğer bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz