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Antalya AKEV Üniversitesi 75 akademik personel alacak

09 Şubat 2021 Salı 11:25
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Antalya AKEV Üniversitesi 75 akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Antalya AKEV Üniversitesi ilanda belirtilen yüksekokul ve bölümlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca devamlı statüye göre öğretim üyesi ve öğretim üyesi dışındaki kadrolara akademik personel alımı yapacak.

Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına yapılacak alımlarla ilgili aranan özel ve genel şartlar, başvuru şekli ve süresi gibi ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 09.02.2021 11:46
Anahtar Kelimeler:
Antalya AKEV ÜniversitesiAkademik Personel
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