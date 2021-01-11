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75 İtfaiye Eri Alınacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı 75 İtfaiye Eri Alacak

11 Ocak 2021 Pazartesi 11:37
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75 İtfaiye Eri Alınacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla 75 adet itfaiye eri alınacaktır.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre son başvuru Tarihi 19.02.2021 olup başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ve diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlanla ilgili detayları buradan öğrenebilirsiniz

İLAN.GOV.TR

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