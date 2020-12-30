63 memur alımı yapacak

Merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre istihdam edilmek üzere; ilanda il, unvan ve sayıları belirtilen toplam 63 (altmış üç) adet Mühendis kadrosuna 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden asgari 70 puana sahip olanlar arasından, atama yapacak.

11 Ocak 2021 tarihi saat 10.00 da başlayacak olan başvuru süres 20 Ocak 2021 tarihi saat 24.00 de sona erecek.

Başvurular, elektronik ortamda http://personelalimi.dsi.gov.tr adresinde yer alan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Sınav Başvuru Formu’nun doldurulması suretiyle yapılacak olup şahsen veya posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

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