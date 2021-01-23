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40 akademik personel alacak

Yüksek İhtisas Üniversitesi 40 akademik personel alacak

23 Ocak 2021 Cumartesi 17:31
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40 akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Yüksek İhtisas Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönergesi  ile  Vakıf  Yükseköğretim  Kurumları  Yönetmeliği'nin  ilgili  maddeleri  uyarınca  aşağıda  nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca “Öğretim Elemanı” alacaktır.

40 akademik personel alımıyla ilgili diğer bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 23.01.2021 18:06
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40 Akademik Personel AlacakYüksek İhtisas Üniversitesi 40 Akademik Personel Alacak
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