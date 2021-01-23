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4 akademik personel alacak

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 4 akademik personel alacak

23 Ocak 2021 Cumartesi 17:33
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4 akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ilgili  birimlerine  2547  sayılı  Kanun  ve  12.06.2018  tarih  ve  30449  sayılı  Resmi  Gazetede  yayımlanarak  yürürlüğe  giren  “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin” ilgili maddeleri uyarınca belirli süreli statüde 1 (bir) adet öğretim üyesi (Doçent); 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin” ilgili maddeleri uyarınca 3 (üç) adet Araştırma Görevlisi olmak üzere 4 (dört) adet öğretim elemanı alacaktır.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 4 akademik personel alımıyla ilgili diğer bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 23.01.2021 18:26
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4 Akademik Personel AlacakKonya Gıda Ve Tarım Üniversitesi 4 Akademik Personel Alacak
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