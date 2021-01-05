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30 adet tarla kiraya veriliyor

Edirne/İpsala'da 30 adet tarla Vakıflar Bölge müdürlüğünden kiraya verilecektir

05 Ocak 2021 Salı 11:26
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30 adet tarla kiraya veriliyor

Edirne Vakıflar Müdürlüğü tarafından ilanda her türlü vasfı yazılı  taşınmazların; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre 19/01/2021 tarihinde, yapılacak ihale ile  3 yıllığına (20/11/2023 tarihine kadar) açık arttırma usulüyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre kiraya verilecektir..

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, ihale açık arttırma suretiyle 19/01/2021 tarihinde saat : 14:00’de Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünde (Sabuni Mahallesi,Talatpaşa Caddesi No:145) yapılacaktır. 

Taşınmazların ihalelerine son müracaat tarihi 18/01/2021, son müracaat saati ise 16:00'dır.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 05.01.2021 11:31
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