242 öğretim üyesi alınacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

SBÜ'nün Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Bursa, Trabzon, Antalya, ve Kayseri illerindeki birimlere alınacak Doçent kadroları için başvurular bugün (25 Aralık) başlayacak olup yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Üniversitenin Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurulması gerekmektedir.

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