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226 sözleşmeli personel alınacak

Selçuk Üniversitesi 226 sözleşmeli personel alacak

28 Aralık 2020 Pazartesi 13:05
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226 sözleşmeli personel alınacak

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4.  maddesinin  (B)  fıkrasına  göre  istihdam  edilmek  üzere toplam 226 (ikiyüzyirmialtı) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Hemşire, Ebe, Laborant, Eczacı, Röntgen Teknisyeni, Biyolog, Diğer Sağlık Personeli (Perfüzyonist), Sağlık Teknikeri (Aneztezi), Fizyoterapist ve Psikolog unvanlarında yapılacak olan alımlar için başvurular ilanın Resmî  Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 (onbeş) gün  içinde (mesai bitimine kadar) sürecek.
 

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 28.12.2020 13:06
Anahtar Kelimeler:
Selçuk Üniversitesi 226 Sözleşmeli Personel Alacak
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