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189 adet gayrimenkulü satışa sunuluyor

Korkuteli Belediyesi muhtelif nitelikli 189 adet gayrimenkulü satışa sunuyor

08 Şubat 2021 Pazartesi 11:16
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189 adet gayrimenkulü satışa sunuluyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Mülkiyeti Antalya Korkuteli Belediyesi’ne ait olan ve Akyar Yaylası, Avdan, Bahçeyaka, Beğiş, Bozova, Gümüşlü, İmecik, Kızılaliler, Kızılcadağ, Köseler, Küçükköy Yaylası, Manay, Osmankalfalar, Taşkesiği, Ulucak, Yakaköy, Yeleme, Yukarı Karaman Yaylası mahallelerinde bulunan taşınmazlar 7.02.2021 Çarşamba Günü saat 14:30’da, Satılmayan taşınmazlar 24.02.2021 Çarşamba Günü saat 14:30’da Belediye toplantı salonunda encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Teklif Usulü ile satılacak.

İhaleye çıkarılan arsaların adres ve muhammen bedelleri ile diğer bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
Korkuteli BelediyesiGayrimenkulSatış
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