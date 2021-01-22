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150 öğretim üyesi alınacak

İstanbul Okan Üniversitesi 150 öğretim üyesi alacak

22 Ocak 2021 Cuma 10:02
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150 öğretim üyesi alınacak

İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğü bünyesine, 2547  sayılı  Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri gereğince ilanda belirtilen birimlerine Profesör / Doçent / Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 150 personel alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Adayların ilanın yayımlandığı bugünden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. 

İlanla ilgili özel ve genel şartlarla ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 22.01.2021 10:05
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