İstanbul

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği verilere göre, Türkiye'nin ihracatı, geçen ay 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 0,3 artarak 22,6 milyar dolara yükseldi. Ocak-eylül arası ihracat ise 187,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Eylülde iklimlendirme sektörünün dış satımı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artarak, 606 milyon 338 bin dolar oldu. Sektörün geçen ay Türkiye'nin dış satımından aldığı pay yüzde 3,1 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye iklimlendirme sanayisinin ihracatı yılın 9 ayında ise geçen yılın dönemine göre yüzde 8,5 artarak 5 milyar 359 milyon 365 bin dolar oldu.

En fazla dış satım Almanya'ya

Sektörde yılın üçüncü çeyreğinde en fazla ihracat 594 milyon dolar ile Almanya'ya yapıldı. Almanya'yı, 397,5 milyon dolar ile Rusya, 367,9 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 290,5 milyon dolar ile İtalya takip etti. En çok ihracat yapılan diğer ülkeler ise Fransa, İspanya, Irak ve Romanya olarak belirlendi.

Üçüncü çeyrekte sektörde en fazla ihracat yapan il 2 milyar 88 milyon dolar ile İstanbul oldu. İstanbul'u, 632,4 milyon dolar ile Manisa, 438,6 milyon dolar ile İzmir, 415,7 milyon dolar ile Kocaeli ve 399,5 milyon dolar ile Bursa izledi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan İklimlendirme Sanayi İhracatçılar Birliği (İSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hakkı Şanal, sektörün 2023'ün ocak-eylül dönemini kapsayan 9 aylık periyotta sektörün ihracat artışının yüzde 8,5 ile Türkiye ihracat ortalamasının üstünde gerçekleştiğini ve ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 91'e ulaştığını söyledi.

Yalıtım malzemeleri alt sektörü haricinde tüm alt ürün gruplarında ihracatın artığına dikkati çeken Şanal, "İklimlendirme sektörü, 2023 yılının 9 ayında 2022 yılının aynı dönemine göre, ısıtma sistem ve elemanları alt sektöründe yüzde 4,8, soğutma sistem ve elemanları alt sektöründe yüzde 12,2, klima sistem ve elemanlarında yüzde 6,3, tesisat sistem ve elemanlarında yüzde 8,3, havalandırma sistem ve elemanlarında ise yüzde 16 ihracat artışı sağladı. 2023 yılının 9 ayında ihracatın en yüksek olduğu ülkeler sırasıyla Almanya, Rusya, Birleşik Krallık, İtalya ve Fransa oldu. Sektörün kilogram birim fiyatı 2022 yılının 9 ayında 5,2 dolar iken 2023 yılının 9 ayında 6,1 dolara çıktı." şeklinde konuştu.

​​​​​"Firmalarımız için yeni dönemin çok hareketli ve verimli geçeceğine inanıyoruz"

Şanal, Türk iklimlendirme sektörü olarak dünya pazarından yüzde 1,5'lik pay alma ana hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerlediklerini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2023 yılı ilk çeyrek rakamları da bunu destekliyor. İhracatçılarımız için tüm sektör paydaşları ile birlikte pazarlama ve iletişim anlamında ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bu yılın sonuna kadar 30'un üzerinde fuar, milli katılım ve ticaret heyeti etkinliğini ihracatçılarımızın hedefleri doğrultusunda gerçekleştireceğiz. Bu ay gerçekleştirilecek sektörümüzün en büyük fuarlarından biri olan ISK Sodex Fuarı için de 70 ülkeden 300'e yakın yurt dışı temsilcisini ağırlayacağımız bir alım heyeti organizasyonu gerçekleştireceğiz. Bu etkinlikte de ihracatçılarımızı doğru alıcılar buluşturmak en büyük hedefimiz.

Avrupa'da değişen enerji kullanım çeşitlerine yönelik hem enerji verimliliği hem de sürdürülebilirlik vizyonu ile ısı pompası başta olmak üzere ciddi talep gören cihaz ve ekipmanları sağlamak adına üretim çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl pazar 2,5 kat büyüdü. Tüm dünyada da pazarın büyümesi ve ısı pompasına talep arttığını görüyoruz. Bu kapsamda yurt dışından Türkiye'ye yatırımların da arttığını görüyoruz. Türk firmalarımız için yeni dönemin çok hareketli ve verimli geçeceğine inanıyoruz."