Birbirinde başarılı oyunlarıyla tiyatroseverlerin gönüllerine de taht kuran başarılı sanatçı Çiğdem Tunç yeni sezona iddialı bir oyunla giriş yaptı.

Kosta Kortidis tarafından kaleme alınan “Gözyaşı Sarayı Kösem” adlı oyunda Çiğdem Tunç, Hakan Meriçliler, Sema Aras, Selma Kutluğ ve Kosta Kortidis gibi birbirinden ünlü isimlerin oynadığı oyun için özel olarak yurt dışından getirtilen ışık sistemi sayesinde yer yer gölgelerin ardından büyülü bir atmosfer izleyiciye sunuluyor.

“Gözyaşı Sarayı Kösem” oyununun müzikleri dünyaca ünlü flüt sanatçımız Bülent Evcil ve Nida Şan tarafından tasarlanan oyunda tüm kostümler Tims Yapım’dan temin edilen ve “Muhteşem Yüzyıl” dizisinin orijinal kostümleri kullanıldı.

“Gözyaşı Sarayı Kösem” adlı oyunun prömiyeri yapılır yapılmaz Direkler Arası Seyirci Ödülleri jürisi ve Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri jürisi tarafından takibe alınarak bu sene “Ödüle aday adayı olacak oyunlar” kategorisine dahil edildiği bilgisine ulaşıldı.

Faruk K. ve Zeynep Dizdar’a yılın düeti ödülü

Evren Yaşlak ve Evrim Yaşlak kardeşlerin ev sahipliğinde Shangri-La Bosphorus İstanbul’da düzenlenen Türkiye’nin ilk tescilli dijital dergisi Evos Angels ve Türkiye’nin ilk internet ödülleri olan Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreni bu yıl 14. senesini kutladı. Ödül törenine sanat, siyaset, iş dünyası dahil olmak üzere birçok isim konuk olurken ünlü isimler ödüllerini aldı.

Yılın düeti ödülünde de “Faruk K. ve Zeynep Dizdar’ın birlikte seslendirdikleri “Seviyo, Seviyo” adlı şarkıları yılın en iyi düeti seçildi.

Ödüllerini almak için sahneye davet edilen Faruk K. ve Zeynep Dizdar alkışlar eşliğinde sahneye gelirken ödülünü alan Zeynep Dizdar “ Bu ödül için Evos Angels ailesine çok teşekkür ediyorum.” Diyerek duygularını ifade etti.

Faruk K.’da aldığı ödül sonrasında yaptığı kısa konuşmada “ Gerçekten burada olmaktan ve bu ödülü almaktan dolayı çok mutluyum. Hayatta ne kadar para kazandığınız değil ne kadar çok insan kazandığınız önemlidir. Ben bu gecenin mimarları Evren Yaşlak ve Evrim Yaşlak’a çok teşekkür ediyorum. Ben bu ödülü Zeynep Dizdar ile olan 25 yıllık dostluğumuz adına alıyoruz. Bizim camiamızda derler ya dostluklar olmaz diye. Biz bu ödülümüzü tüm dostlarımız adına alıyoruz” dedi.

Aşkım ile gönülleri fethetti

Müziğe daha genç yaşlarda çalıştığı elektronik mağazası ve müzik stüdyosu ile tanışan Halil Dağhan’ın sesinin güzelliği çevresinin ve çalıştığı kişilerin dikkatini çekti.

Bir döneme “Gidersen” şarkısı ile damgasını vuran yakın dostu Cengiz Tek’in ısrarı ve yönlendirmeleri sonucu Adana Devlet Konservatuarı Opera Şan ve Sanat Ana Dalı Başkanı Süeda Çölcü’den aldığı eğitimler sonrası söz ve müziği Cüneyt Tek’e ait düzenlemesini de Febyo Taşel’in yaptığı “Aşkım” şarkısını Avrupa Müzik etiketiyle müzikseverlerle buluşturdu.

Dağhan klip çekimleri için kameralar karşısına geçerken yönetmen koltuğuna da Kürşad Karakuş oturdu. Halil Dağhan’ın “Aşkım” adlı teklisi kısa sürede tüm radyoların en çok çalınan şarkıları arasına girmeyi başarırken önce Kanal D ekranlarında sunuculuğunu Özlem Yıldız’ın yaptığı “Konuştukça” programına ve ardından Dream Türk ekranlarında yayınlanan “Çiğdem ile hafta sonu” programlarına konuk olarak katılarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Okurlarıyla buluştu

“O Şeytan Benim” ve “Kırlangıç Döngüsü” kitaplarının yazarı Serpil Güntay 40. Uluslararası TÜYAP İstanbul Kitap Fuarında okurlarıyla buluştu.

Yazar, kurgu roman olan yeni kitabı Kırlangıç Döngüsüyle “Bir Olmak” mesajı veriyor.

Baba-Kız olan İsmail ve Büşra’nın hapishanede ve mağaralarda geçen hikayesi.

İyileşmenin bireyden topluma olacağı tezi üzerinden kurgulanan romanda, her ne kadar birey bir toplumun içine doğsa da, yaşadığı coğrafya kaderi gibi görünse de, farkındalığı geliştiğinde kolektif bakış açısından ayrılabilir. Toplu yaşam aynı görüş ve düşünüşe sahip olmayı gerektirmez. Elbette toplum kuralları, maneviyat, ahlaki değerler, gelenekler, toplumsal dayanışma yardımlaşma son derece kıymetli. Fakat bunlar toplumun bütününe fayda sağlamalı ve dini inançlar kolektif yaşam bilincinin dışında tutulmalı. “Birlik” amacıyla gönderildiğine inanılan vahiyler insanları birbirinden ayırmamalı. Bölünerek değil birleşerek çoğalmalıyız. Amentü hepimizin duası, içselleştirilmesi gereken “mümin olmak”. Mümin insan zaten toplumun köklenmiş kurallarına aykırı davranmaz, birlik içinde olması gerektiğini bilir, diyor Kırlangıç Döngüsü içeriğinde.

Roman boyunca olan mağara ve hapishane alegorisiyle, kalbin insanın sığınağı, en güvenli alanı olduğu ve zihnin karanlığında hapsolmuş ruhu anlatılıyor.

Kadim bilgiler Anadolu Topraklarının kutsallığından söz ederken, bir Anadolulu olarak, güneşin Anadolu’dan yükselerek dünyayı aydınlatacağı görüşüyle kurgu yaptım, diyor yazar..

Sezonun son konseri

Türkiye’nin süperstarı Ajda Pekkan, dur durak bilmediği konser turnesine devam ediyor. KerkiSolfej’in sonbahar konserleri kapsamında farklı illerde sevenleriyle buluşan süperstar, dün akşam Zorlu PSM Sahnesi’nde hafızalardan silinmeyecek bir akşama imza attı.

Muhteşem geçen konserde sahneye son zamanların sevilen grupların DKTT’yi sahneyi davet eden Ajda Pekkan, birlikte “Düşünme Hiç” şarkısını düet yaptılar.

Konser boyunca Süperstar’a Brezilya’dan gelen özel dansçıları eşlik etti. Dansçılarıyla birlikte sergilediği muhteşem performansının yanı sıra eşsiz yorumuyla da büyük alkış toplayan Ajda Pekkan, böylelikle İstanbul’daki bu sezonun son konserini vermiş oldu.

Anlamlı ziyaret

Senaryosunu ve yönetmenliğini Abdullah Oğuz’un üstlendiği başlıca rollerde Nejat İşler, Timuçin Esen, Yiğit Özşener, Kubilay Aka, Gülper Özdemir, Gonca Vuslateri, Birce Atalay gibi isimlerin rol adlığı “Zaferin Rengi”” film setine dün Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri nezaket ziyaretinde bulundular.

Zaferin Rengi filmi 1918-1923 yılları arasında işgal altındaki İstanbul’da düşman kuvvetlerine karşı birleşen eşsiz bir direnişi ve o dönemin en önemli spor müsabakalarından biri olarak kabul edilen General Harrington Kupası’nda Fenerbahçe’nin kupayı alana kadar verdiği mücadele ve milli kahramanların o dönemki çalışmalarını kurgulayarak beyaz perdeye taşıyor.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Y. Koç, Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyeleri Simla Türker Bayazıt ve Selahattin Baki ile Yönetim Kurulu ve Başkan Başdanışmanı Mümtaz Karakaya’nın, yönetmen Abdullah Oğuz ve oyuncularla bir araya geldiği ziyarette film için özel olarak dokutulan ve dönemin Fenerbahçe formasını birebir yansıtan formalar kulüp yönetimine hediye edildi.

Deniz Seki’den akustik albüm sürprizi

Annesini kaybettikten sonra zor günler geçiren Deniz Seki seslendirdiği dönemlerde dinlenme ve satış rekorları kıran tüm şarkılarından seçtiği 13 şarkıyı bu kez en yalın ve sade haliyle müzikseverlerle buluşturdu.

Deniz Seki “Deniz Seki Best of Akustik Vol1” adlı albümündeki şarkılarla sonbahar günlerinde dileyicisinin içini ısıtmayı hedeflerken aynı zamanda bir başucu albümü olarak müzikseverlere romantik ve keyifli bir deneyim yaşatacak.