Hatay

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 24 Mart'ta temeli atılan ve 21 Mayıs'ta açılışı yapılan 300 yataklı sağlık merkezi, 6 Şubat'taki afetten etkilenenler başta olmak üzere bölge halkına hizmet sunuyor.

Depreme dayanıklı inşa edilen hastane, 11 ameliyathane, 36 poliklinik, 51 yoğun bakım yatağı, 41 acil müşahede yatağı ve 9 diyaliz yatağıyla hizmet veriyor. Hastanede 256'sı hekim 1044 sağlık çalışanı görev yapıyor.

"Şehir ve köylerin ayağa kaldırılması için yoğun çalışma başlatıldı"

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, depremlerin açtığı yaraların sarılması için devletin tüm imkanlarını kullandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde kurumların, milletle el ele vererek afet bölgesinin yardımına koştuğunu belirten Masatlı, "Arama, kurtarma ve diğer acil çalışmaların tamamlanmasının ardından devletimiz, afetten zarar gören şehir ve köylerimizin tekrar ayağa kaldırılması için yoğun bir çalışma başlatmıştır." diye konuştu.

Masatlı, afetin sağlık tesislerini de etkilediği kentte yapımı iki ayda tamamlanan Defne Devlet Hastanesinin açılışından 1 gün sonra hasta kabulüne başladığını anımsattı.

Hastanenin, 28 bini kapalı olmak üzere 79 bin metrekare alanda hizmet verdiğini dile getiren Vali Masatlı, şöyle devam etti:

"Her türlü teknolojik cihaz ve ekipmana sahip hastanemiz, 51 yoğun bakım yatağı ve 36 polikliniğiyle çalışmalarını sürdürmektedir. Birçok pratisyen ve uzman hekimin görev yaptığı hastanemiz, hizmete açıldığı mayıstan itibaren yaklaşık 39 bin poliklinik, 19 bin acil servis hizmeti olmak üzere toplamda 58 bin sağlık hizmeti vermiştir."

Muayene olmaya gelen Nevzat Mersin, hastaneye açılışı sonrasında 3 kez gittiğini söyledi.

Sunulan tedavilerden memnun olduğunu ifade eden Mersin, "Hastanenin bu kadar sürede hizmete girmesi takdir edilecek bir durum. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

AA