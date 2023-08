Bilinmeyen bir gücün etkisi altında, kendisine tahsis edildiğini düşündüğü bu gücün kışkırttığı şehvet ve sarhoşluğun içinde olma durumu.. İHTİRAS.

Gücün kaynağının cennetten mi yoksa cehennemden mi bahşedilmiş olmasının ne önemi var ki ihtiras sahibi için. Neticede cennetin en kutsal nimetleri bile ihtiraslı birinin elinde, cehenneme çevirir insanın hayatını. Kendini Allah zanneder haşa, kendi yaratmışçasına dünyayı kasım kasım kasılır ihtiras içinde. İnsanın pek çok zaaflarından biridir bu. Aslına bakarsanız insan o kadar zayıf ve özgüveni olmayan bir yaratıktır ki hep bir dayanak arar hayatında. Hep bir şeylerden güç almaya çalışır. Sürekli ezerek ve kontrol ederek varolmaya çalışır. Koca karısına, müdür çalışanına, siyasetçi halkına bu şekilde yön verir, hizaya getirir. Kurallar dediğiniz şey nedir mesela! Bir insan yapması ve yapmaması gereken şeyleri bilmeyecek kadar aciz midir.. Hayır insan iyiyi de bilir, kötüyü de, doğruyu ve de yanlışı da ama arsızdır. Kurallar olmasaydı ortalık yangın yeri olurdu. İşte hep biri ayar çeker ve kontrol altında tutmaya çalışır sürüsünü. Peki kuralı koyan kişinin yönetme arzusu nereden gelir dersiniz; elbette ki ihtirastan. Ya parası çoktur, ya kıvrak bir zekaya sahiptir, belki de çok nüfuzludur. Bu nüfuzu da kimbilir belki deliliğine yüksek ihtimalle de kaba kuvvetine bağlıdır. Bunların hepsi insanı ihtiras boğar.. Ben, ben, ben diye yanar kavrulur.

Mütevazilik asla insana aykırı bir şeydir. Hoşgörü, yardımlaşma ve daha bir çok iyi şey insan tabiatına aykırıdır. Eğer bunları yapıyorsa bir insan, takdir görmek istediğindendir. Ne de olsa kimse bilmese de Allah bilir. Kendini bir şekilde tanrına da ispat içindedir o yüzden. İbadet de bu ispatın bir çabası değil mi... Seni yaradan senin içini bilmez mi, iki rekat namazına, her yıl gittiğin umreye göre çetele mi tutacak sanırsın.. Aldanırsın.

Görmediği, işitemediği, elleri ile tutamadığı bir tanrının korkusu olmasa inanın herkes birbirini boğazlardı bu dünyada. Allah'tan Allah var. Pek çok kötülük Allah korkusu ile dizginleniyor. Bu korku her yerde Yaradandan izler aratır insana. Doğaya bakar, damarlarında dolaşan kana bakar, afette, nimette hep onu arar. İnancına dayanak oluşturmaya çalışır. Görünmeyen bir şeye inanmak ve yakarmak hangi akla yatar ki aksi bir durumda. Deli derler adama Alim Allah. Peki bu sevgiden mi dersiniz; elbette ki hayır. Cennete gitme arzusu değil, cehenneme gitme korkusudur insanı dize getiren. Eğer ki cennet arzusu içinde olsaydı bir an önce ölüp cennetine kavuşmak isterdi lakin kimse ölmek istemiyor.. Kur'an-ı Kerim'de o kadar övülüp, ballandıra ballandıra anlatılmasına rağmen kimse "Rab'bim canımı bir an önce al ve beni cennetine nail et" demiyor. Demiyor ama Allah'tan aldığı gücün ihtirası içinde hüküm vermeyi pek te seviyor.

Hani demiştim ya insan zayıf bir yaratıktır diye, en basit örneği ile; Neden yumruk yumruğa dövüşmek varken eline geçen bir taşa, sopaya sarılır insan.. Belindeki silahın içinde yarattığı ihtiras olmasa kaç tane mert adam sayarsınız bu dünyada!

Yalancı mıyım?