İHALE İPTAL İLANI
BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
İSTANBUL VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI YATIRIM İZLEME MÜDÜRLÜĞÜ

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR ihalesi , 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16 ncı maddesine göre iptal edilmiştir.
İhale Kayıt Numarası : 2023/642220
1- İdarenin
a) Adresi : Hırka-i Şerif Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) 64 34091 FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124555000 - 2124555082
c) Elektronik posta adresi : [email protected]
2-İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 04.07.2023 - 4896
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : : Yeni Söz ve www.oncevatan.com.tr - 05.07.2023
3- İhale İptal Tarihi : 26.07.2023
4- İptal nedeni veya nedenleri
Yatırım programında yapılan değişiklik sebebiyle iptal edilmiştir.

 
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