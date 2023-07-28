İHALE İPTAL İLANI
BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
İSTANBUL VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI YATIRIM İZLEME MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI YATIRIM İZLEME MÜDÜRLÜĞÜ
BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR ihalesi , 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16 ncı maddesine göre iptal edilmiştir.
|İhale Kayıt Numarası
|:
|2023/642220
|1- İdarenin
|a) Adresi
|:
|Hırka-i Şerif Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) 64 34091 FATİH/İSTANBUL
|b) Telefon ve faks numarası
|:
|2124555000 - 2124555082
|c) Elektronik posta adresi
|:
|[email protected]
|2-İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı
|a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı
|:
|04.07.2023 - 4896
|b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) :
|:
|Yeni Söz ve www.oncevatan.com.tr - 05.07.2023
|3- İhale İptal Tarihi
|:
|26.07.2023
|4- İptal nedeni veya nedenleri
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