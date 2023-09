İHALE İLANI

12) İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

12.1. Yeterlik değerlendirilmesi için istenen belgeler:

12.1.1. Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti,

12.1.2. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi.

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ticaret, sanayi odası veya Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (12.1.2.a.) ve (12.1.2.b.)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,

12.1.3. İmza Sirküleri.

a) Gerçek kişi olması halinde nüfüs cüzdanı sureti ve noter tasdikli imza beyannamesi.

b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (12.1.3.a.) ve (12.1.3.b.) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir.

12.1.4. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi.

12.1.5. İhaleye konu iş ile ilgili istenen belgeler;

a) İstekliler aşağıdaki iş kollarından en az iki alanda ihale ilan tarihinden önce en az üç yıl ve halen faaliyet gösterdiğine dair özel, kamu veya kamu kurum niteliği taşıyan kuruluşlardan alınmış belge sunmalıdır.

Kurumsal Varlık Yönetimi Danışmanlık, Kurumsal Varlık Yönetimi Sistem Kurulum ve Yazılımı, Akıllı Şebeke Ağ Yönetimi Altyapı, Akıllı Şebeke Haberleşme Altyapı, Akıllı Şebeke Siber Güvenlik, Veri Analitiği, kapsamındaki işleri yapmış olmak veya Bilgi Teknolojileri veya yazılım hizmetleri veya Haberleşme Şebeke Altyapı İşletmeciliği olmak.

Ortak girişim olması halinde ortaklardan en az birinin istenen asgari şartları sağlaması gerekir. Bu husus Ticaret/Sanayi/Esnaf odalarından alınacak belgeler ile tevsik edilir.

b) İsteklinin öz sermayesinin en az 20.000.000.-TL (Yirmi Milyon Türk Lirası) olduğuna dair yetkili kurumlardan alınmış belge. Ortak girişim olması halinde ortaklardan herhangi birinin istenen asgari şartları sağlaması gerekir.

c) İstekli ihale ilan tarihinden itibaren son 3 (üç) yıllık toplamı en az 120.000.000.-TL (Yüzyirmi Milyon Türk Lirası) tutarında ciro yaptığına dair yeminli mali müşavir ya da vergi dairesi tasdikli belge. (Gelir-Gider Tablosu, Kar/Zarar Tablosu, vb.) Ortak girişim olması halinde istenen şartları ortaklar birlikte sağlayabilecekleri gibi herhangi birinin de sağlaması yeterlidir.

d) İş deneyim belgesi olarak asgari en az 25.000.000.-TL (Yirmi beş milyon Türk Lirası) tutarında elektronik haberleşme ve/veya bilgi teknolojileri alanında iş deneyimine sahip olmak. İş deneyim belgesi bir sözleşme ile kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş olmalıdır.

Ortak girişim olması halinde pilot ortağın istenen iş deneyiminin her halükarda asgari %80’ini (yüzde sekseni), diğer ortakların ise istenen iş deneyiminin her halükarda toplam asgari %20’sini (yüzde yirmisi) sağlaması gerekmektedir. Kamuda gerçekleştirilen işlerle ilgili kamu kurumları tarafından düzenlenmiş iş deneyim belgesi, özel sektörde gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak sözleşme ve sözleşmeye dayalı olarak düzenlenen faturalar ibraz edilmelidir. İş deneyim olarak ibraz edilen işler ihale ilan tarihinden itibaren son 3 (üç) yıl içerisinde gerçekleştirilmiş olmalıdır. Bu şartları taşımayan iş deneyimleri değerlendirmeye alınmaz.

e) İş deneyim belgesi olarak asgari en az 25.000.000;00 TL (Yirmibeş milyon Türk Lirası) tutarında web ve bilgi teknolojileri alanında iş deneyimine sahip olmak. İş deneyim belgesi bir sözleşme ile kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş olmalıdır. Ortak girişim olması halinde pilot ortağın istenen iş deneyiminin her halükarda asgari %70’ini (yüzdeyetmişini), diğer ortakların ise istenen iş deneyiminin her halükarda toplam asgari %30’unu (yüzdeotuzunu) sağlaması gerekmektedir. Kamuda gerçekleştirilen işlerle ilgili kamu kurumları tarafından düzenlenmiş iş deneyim belgesi, özel sektörde gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak sözleşme ve sözleşmeye dayalı olarak düzenlenen faturalar ibraz edilmelidir. İş deneyim olarak ibraz edilen işler ihale ilan tarihinden itibaren son 5 (beş) yıl içerisinde gerçekleştirilmiş olmalıdır. Bu şartları taşımayan iş deneyimleri değerlendirmeye alınmaz.

İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi,

12.1.6. İstanbul Büyükşehir Belediyesine kira, ecrimisil, işletme bedeli, işletme hakkı, tahsis bedeli konularında birikmiş borcu bulunmaması ve/veya bu konularda haklarında tahsil davası açılmamış olması gerekmekte olup, borcu ve tahsil davası olmadığına dair Gelirler Müdürlüğü’nden temin edilecek “Borcu Yoktur Belgesi”

12.1.7. İhale dokümanı satın alındığına dair belge. (İhaleye Ortak girişim olarak katılım olması halinde ortaklardan birisinin satın alması yeterlidir.)

12.1.8. Ortak girişim beyannamesi

İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)

Ortak girişim beyannamesinde pilot ortak belirtilmelidir, pilot ortak en yüksek hisseye sahip olmalıdır ancak eşit hisse oranlarının varlığı halinde bu ortaklardan birisi de pilot ortak olabilir.

12.2. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle kapalı zarf içerisinde İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.

12.2.1. Teklif mektubunu havi iç zarf,

12.2.2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat,

12.2.3. Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti,

12.2.4. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi

a) Gerçek kişi olması halinde ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge

b) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihale yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (12.2.4.a.) ve (12.2.4.b.)’deki esaslara göre temin edecekleri belge. (Ortak girişim olması halinde pilot ortağın faaliyet alanının yeterlik şartının sağlanması yeterlidir.)

12.2.5. İmza sirküleri

a) Gerçek kişi olması halinde nüfus cüzdan sureti ve noter tasdikli imza beyannamesi

b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir. Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (12.2.5.a.) ve (12.2.5.b.) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

12.2.6. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi vermesi,

12.2.7 Ortak girişim beyannamesi. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)

13) İhaleye yalnızca yerli istekliler katılacaktır.

14) İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.

15) İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri zorunludur.

16) İhaleye katılmak isteyenlerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Hacıahmet Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:1 Beyoğlu / İstanbul adresindeki Bilgi İşlem Şube Müdürlüğüne 19 Eylül 2023 saat: 12:00’a kadar yeterlik müracaatında bulunmaları gerekmektedir. Ancak isteklilere ihaleden önce yeterlik belgesi verilmeyecektir. İhaleye katılmaya hak kazananlar, ihale günü hazır bulunan isteklilerin huzurunda İhale Komisyonunca açıklanacak ve yeterlik alamayanlar ihaleye teklif veremeyecektir. Yeterlik Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

17) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını en geç 20 Eylül 2023 saat: 11:00’e kadar Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Müdürlüğü, Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 Saraçhane / Fatih / İstanbul) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

18) Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, en geç 20 Eylül 2023 Saat: 10:00’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Müdürlüğü, Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzakkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir.

19) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.

20) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.