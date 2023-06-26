İHALE İLANI

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aylık muhammen bedeli : 30.000,00 TL+KDV

Yıllık muhammen bedeli : 360.000,00 TL+KDV

Geçici teminat %3 : 10.800,00 TL

İhale şartnamesinin görülebileceği veya satın alınabileceği yer: İhale şartnamesi 250,00 TL bedelle Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden satın alınabilir veya ücretsiz görülebilir.

T.C. Kimlik Numarasını ihtiva eden nüfus cüzdan suretinin, İhale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı suretinin, Gerçek kişiler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, teklifte bulunacak kimselere ait vekâletnamelerin, İhale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş imza beyannamesinin, Kamu ihalelerine girmeye yasaklı olunmadığına ilişkin yazılı taahhütnamenin, Yerin görüldüğüne dair İdare tarafından düzenlenecek belgenin,

Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası belgesinin, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı ve onaylı suretinin, Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren noter onaylı imza sirkülerinin, Tüzel kişi adına vekâleten iştirak ediliyor ise, teklifte bulunacak kimselerin vekâletnamelerin, Kamu ihalelerine girmeye yasaklı olunmadığına ilişkin yazılı taahhütnamenin, Yerin görüldüğüne dair İdare tarafından düzenlenecek belgenin,

İhaleye konu yer kiracı tarafından sadece büfe olarak işletilebilecektir. İsteklilerin Zeytinburnu İlçesi sınırlarında en az 5 yıl kamu kurumlarından büfe veya çay bahçesi olarak iş aldığını gösterir belge sunması gerekmektedir. İstekliler bağlı bulunduğu vergi dairesinden borcu olmadığına dair ihale tarihinden önce alınmış belgenin aslı ve sureti ile sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair ihale tarihinden önce alınmış belgenin aslı veya suretini getirmek zorundadır. Daha önce Belediyemiz ihalelerine girip, işi zamanında bitirmeyen veya cezalı çalışanlar, Belediyeye kira, ecrimisil vs. birikmiş borcu olan veya bu nedenle haklarında dava açılmış yahut yargı organından karar alınmışlarla herhangi bir nedenle sözleşmeleri fesih edilmiş olanların idareyi yeni zarara sokmamak, güç durumda bırakmamak amacıyla teklifleri kabul edilmeyecektir. İsteklilerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak geçici teminat vermeleri gerekmektedir. İsteklilerin şartname bedelini yatırdığına dair makbuz vermeleri gerekmektedir. İsteklilerin tebligat için adres, irtibat için telefon numarası ve elektronik posta adresi bildirmesi gerekmektedir. İsteklilerin ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerin de bu şartnamelerde belirtilen şartlar çerçevesinde 12.07.2023 tarih ve saat 16.00’ a kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir. İşbu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup, talep edilen bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dâhil ) bu kanuna uygun olması gerekmektedir. Faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01850706

İhalenin Konusu : İlçemiz, Beştelsiz Mahallesi, 1879 ada 485 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki 101 Sokak ile 125 Sokağın bitişiğindeki, köşe başında bulunan büfenin 3 (üç) yıl süreyle kiralama işi.İhale Tarih ve Saati : 13.07.2023 – 11.00İhalenin Yeri : Zeytinburnu Belediyesi Encümen Toplantı SalonuBeştelsiz Mahallesi, Belediye Caddesi, No:5, Zeytinburnu/İSTANBULİlgili Müdürlük/Birim : Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü/Emlak Yönetim Şefliği /Tel: 0212 413 11 11-3074İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanun’un 35/c maddesine göre Açık Teklif UsulüEvrakların son verilme tarihi, saati ve yeri: 12.07.2023 - 16.00 Yazı İşleri MüdürlüğüİHALEYE KATILABİLME ŞARTLARIİhaleye katılacak olanlar, ihale ilanında belirtilen gün ve saatte aşağıdaki belgelerle birlikte Belediye Encümeni Toplantı Salonunda hazır bulunacaklardır.1) GERÇEK KİŞİLER İÇİN;2) TÜZEL KİŞİLER İÇİN;İbraz edilmesi zorunludur.4) TÜM İSTEKLİLER İÇİN AŞAĞIDAKİ ŞARTLARIN YERİNE GETİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR:İlan olunur.