Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, "Anadolumuzun dört bir yanı tarihi ve doğal güzelliklerle dolu" başlığıyla, Mardin'in Dargeçit ilçesindeki Ilısu Barajı'nın yer aldığı videolu paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Burası Mardin Dargeçit.. Bir zamanlar adı sadece terörle anılan bu bölgemiz bugün Ilısu Barajımız ile bambaşka bir doğaya kavuştu. Tarih… Doğa…İşte Dargeçit. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimiz terörden arındıkça, yatırımlar arttıkça cazibe merkezi olmaya devam edecek."