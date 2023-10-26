İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, muhtar kadınlarla, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen "Cumhuriyet'imizin 100.yılında 100 Kadın Muhtarımızla Buluşma" programına katıldı.

Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada, 194 yıllık tarihe sahip muhtarlık kurumunun önemini vurguladı, vatandaşların devlete ihtiyaç duyduğu anda ilk muhtarlara gittiğini belirtti.

Muhtar kadınların sevgi ve şefkatleriyle millete hizmeti bambaşka bir noktaya taşıdığını belirten Yerlikaya, "Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş'ın "Kadınlar insandır, biz insanoğlu" sözünü hatırlattı.

Yerlikaya, konuşmasında şunları kaydetti:

"Edirne'den Kars'a, ülkemizin dört bir köşesinde görev yapan siz kıymetli muhtarlarımızın omuzlarındaki sorumluluk çok büyük. Çünkü ülkemizin dününe, bugününe, yarınlarına, çocuklarına, gençlerine, yaşlılarına, birlik ve beraberliğine yönelik vazifelerimiz var.

Kadınlar, aziz vatan toprağını cefakarlığıyla, emeğiyle, şefkatiyle ana vatan yapan en değerlilerimiz, kıymetlilerimizdir. Yeri gelmiş Kurtuluş Savaşı'nda kundaktaki yavrusunu sırtına bağlayarak cepheye mermi taşımış, yeri gelmiş 15 Temmuz'da olduğu gibi ülkemize ihanet eden hainlere karşı meydanlara çıkıp şehit olmuştur. Anadolu kadını yiğitliğin de kahramanlığın da destanını yazmıştır."

"1132 kadın muhtarımız ülkemizin gücünü gözler önüne seriyor"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk sayesinde kadınların seçme ve seçilme hakkının Türkiye'de, birçok Avrupa ülkesinden önce elde edildiğini anımsatan Yerlikaya, "Cumhuriyet'imizin 100. yılında bugün itibariyle 1132 kadın muhtarımız ülkemizin gücünü gözler önüne seriyor." dedi.

Yerlikaya, kadınlara hak ettiği değeri vermenin inanç, kültür, medeniyet, anayasa ve yasalar gereği olduğunu belirterek, şehit eşi, muhtarlığı kazanan ilk kadın Gül Esin'in mücadelesine ve hizmetlerine değinmeden söylenecek her sözün yarım kalacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 52 kez muhtarlarla buluşulduğunu, böylece muhtarların ilk kez dertlerini, sıkıntılarını, beklentilerini doğrudan devletin zirvesine aktarma, paylaşma fırsatı bulduğunu dile getiren Yerlikaya, bu buluşmalara Türkiye'nin dört bir yanından 38 bin muhtarın katıldığını ifade etti.

"Şehirlerimizin huzur ve güven içerisinde olması için kesintisiz çalışıyoruz"

Yerlikaya, "Sokaklarımızın, caddelerimizin, şehirlerimizin huzur ve güven içerisinde olması adına biz İçişleri Bakanlığı ailesi olarak 600 bin personelimizle 81 ilimizin tamamında, jandarmamızla, polisimizle, sahil güvenliğimizle, 365 gün, 7/24 çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Terörle, çetelerle, organize suç örgütleriyle zehir tacirleriyle, huzurumuza ve güvenliğimize kasteden kim varsa hukuktan aldığımız güçle mücadele ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Biliyoruz ki, bu mücadelede yalnız değiliz.

Aziz milletimizin destek ve duaları bizimle. Fakat bu mücadele, topyekun verilmesi gereken bir mücadele. Burada muhtarlarımıza büyük sorumluluk düşüyor. Milletimizin huzuru ve güvenliği için canı pahasına çalışan güvenlik birimlerimize bu süreçte destek vermek vatani sorumluluktur. Vatandaşlarımızın huzurunu, refahını ve güvenini tesis etmek amacıyla her zaman bizlerin çözüm ortaklarısınız."

"İnşallah halkımızın iradesi sandığa yansıyacak"

Yerlikaya, 14 ve 28 Mayıs'ta Türkiye için tarihi bir seçim sürecinin geride bırakıldığını anımsattı.

Yerel seçimlerin 31 Mart 2024'te yapılacağını hatırlatan Yerlikaya, "Bu seçimde de siz kıymetli muhtarlarımıza çok önemli görevler düşüyor. Gayretlerinizle, inşallah halkımızın iradesi sandığa yansıyacak hizmet yolunda yeni bir dönem başlayacak." diye konuştu.

Yerlikaya, "Biz, İçişleri Bakanlığı olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde muhtarlarımızla, ülkemizdeki huzurun ve güvenliğin mutlak tesisi noktasında yürüttüğümüz çalışmalara aralıksız devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Bakan Yerlikaya ve muhtarlar programın sonunda hatıra fotoğrafı da çektirdi.