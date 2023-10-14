Yıllar önce gördüğüm bu şehir zihnimde kaldığı kadarıyla Avrupa başkentlerini aratmıyordu. Bakalım geçen on yıl içinde neler olmuş dedim ve atladım hızlı trene…

Yıllar önce gördüğüm bu şehir zihnimde kaldığı kadarıyla Avrupa başkentlerini aratmıyordu. Bakalım geçen on yıl içinde neler olmuş dedim ve atladım hızlı trene…

2013 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti ve Unesco Somut olmayan Kültürel Miras Başkentliği unvanı taşıyan canım yurdumun başka bir köşesine üç saatlik bir yolculukla ulaştım. Öncelikle şunu söylemeliyim ki;

Hızlı trenleri kullanmaya başlamamla gezilerim, başka anlam kazandı. Bir kere gideceğiniz yere ulaşırken geçtiğiniz rotayı tanıyor ve coğrafyası hakkında bilgi sahibi oluyorsunuz. Hızlı- dingin yolculuğunuzda ayağa kalkıp dolaşabiliyor, kafesinde kahvenizle kitabınızı okuma şansı yakalıyorsunuz. İsterseniz yolculuk esnasında sosyalleşmeniz mümkün. İhtiyaç haliniz, anında giderilebilmekte her kompartımanda iki ad tuvalet var. Ve de trene bineceğiniz noktalar, şehrin kolaylıkla ulaşılabilen yerlerinde …

Söylendiği gibi, ‘Şehir gibi şehir Eskişehir’ Bir Avrupa başkenti havası ile bu özelliği hiç mi hiç değişmemiş… Porsuk çayının iki yakasını sık sık birleştiren renkli korkuluklu köprüler, altınızdan geçen siyah rengiyle, ünlü Venedik gondollarını aratmayan aheste seyri ile aşkın hazzını hatırlatıyor. Romantizm patlaması var bu şehirde ayol! ( Bir de gondolcular şık ve tek tip kıyafetle kullansalar ve de cep telefonunu bıraksalar ne kadar iyi olur)

Hele hele şehrin her köşesini süsleyen anlamlı heykeller, şırıl şırıl sesiyle insanlara huzur veren süs havuzları, kaldırımsız kodsuz, araba ve tramvayların eşit hakları ve yayalarla olan uyumu…

Çok modern bu şehir. Çok güzel…

Evet Eskişehir;

İç Anadolu Bölgesi'nin kuzeybatısında yer alıyor. Kuzeyinde Mihalgazi ve Sarıcakaya, doğusunda Alpu ve Ankara, güneyinde Mahmudiye, Seyitgazi ve Afyon, batısında ise İnönü ve Kütahya sınırları ile çevrili. Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi ile de cıvıl cıvıl bir öğrenci kenti denebilir.

Ayrıva sanat kurumları ve tesisleri ile kültür ve sanatta gelişmiş. Anadolu Üniversitesi ve Büyükşehir Belediyesi bünyesinde iki adet senfoni orkestrası var. Ayrıca her yıl düzenlenen Uluslararası Eskişehir Festivali ile şehirde müzik, tiyatro, resim ve sinema dallarında sergiler ve gösteriler yapılmakta.

Başka… İşlenebilir lületaşı, Türkiye'de yalnızca Eskişehir'de çıkarıldığı için Eskişehir taşı olarak biliniyor.

Çok sevdiğim Akbaş cinsi harika köpekler de 3. yüzyıldan itibaren Moğollar istilasıyla Türkler ile birlikte Orta Asya'dan gelmiş, yöreye özgü - Eskişehir ve Sivrihisar dolaylarında yetişiyor- çoban köpeği olarak önemli değerlerden…

Eskişehir mutfağında önemli neler var dersek; Met helvası, Nuga helvası, Haşhaşlı çörek, Kalabak suyu, Balaban kebabı, Çibörek meşhurlarından…

Gezilecek yerleri mi? Oooohhh dünya kadar…

Sazova Parkı, Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, Eskişehir Bilim Sanat ve Kültür Parkı, Odunpazarı Evleri, Kentpark, Çağdaş Cam Sanatları Müzesi, Akvaryum Dünyası, Midas Anıtı, Oda Art Galeri, Kurşunlu Camii ve Külliyesi, Seyit Battal Gazi Külliyesi, Eskişehir Kültür Merkezi, Yunus Emre Türbesi, Odunpazarı Modern Müze, Dağlık Frigya Yazılıkaya Vadisi

Eskişehir Havacılık Müzesi, Gürleyik Cağlayanı gibi onlarca gezilecek yere sahip… Merak etmeyin, diğer yazılarımda detaylar vereceğim.

TARİHİNE DE GÖZ GEZDİRMEK GEREK

Bu coğrafya Frigya, Bizans, Anadolu Selçukluları ve Osmanlı İmparatorluğuna ev sahipliği yapmış.

Antik ve Orta Çağlarda Yunanca Dorylaion, Latince Dorylaeum ismi ile tanınan bu kent, yıkık ve terkedilmiş olan Dorylaion - Şarhöyük'ün yakınında- harabenin güneyinde kalan bölgede yeni bir yerleşim oluşturmuş ve Dorylaion harabelerine Eskişehir adı verilmiş ve bu ad o zamandan bugünlere ulaşmış…

Han ilçesi yakınlarında Friglerden kalma Yazılıkaya anıtı

MÖ 14. yüzyılda Hititler Eskişehir merkezli büyük bir devlet kurmuşlar. Eskişehir'in önemi ve yeri dolayısıyla Hititler döneminde Eti’likmiş. (Beylik) MÖ 12. yüzyılda Anadolu’ya giren Frigler Anadolu'ya yayılmış ve Dorylaion adı ile bölgeye yerleşmişler. Friglerden sonra bölgeye Lidyalılar daha sonra da Persler hakimiyeti altına almış ve sonra MÖ 4. yüzyılda Makedon kralı İskender'in eline geçen Eskişehir, İskender'in ölüm tarihi olan MÖ 323 yılına kadar İskender'in İmparatorluğu altında kalmış. MÖ 2. yüzyılda Roma İmparatorluğu kontrolüne geçen bölge, Roma’nın ikiye ayrılmasından sonra da Bizans hakimiyetinde kalmış.

1074'te Selçukluların eline geçen şehir Anadolu Selçukluları zamanında, Selçuklular ile Haçlılar arasında yapılan savaşlara sahne olmuş. (Bu zamanda şehrin adı '"Sultanönü"' olarak anılmakta) Şehir içinde Selçuklu Hanedanına ait pek çok eser var. 1289'da Anadolu Selçukluları Eskişehir'i Osman Gazi'ye vermiş Orhan Gazi döneminde de Karamanlıların eline geçen Eskişehir'i, I. Murad yeniden Osmanlı topraklarına katmış.

Fatih'in ilk zamanlarına kadar şehir Ankara Beyliği'ne bağlı olarak kalmış, 1451 yılından sonra , Kütahya Beylerbeyliği'ne bağlanmış.

Kent 1601'de bir süre Celali Deli Hasan ve yandaşlarının eline geçmiş. Hüdavendigâr (Bursa) Vilayetinin Kütahya Sancağına bağlı bir kaza olan Eskişehir'e demiryolu 1890'lı yıllarda ulaşmış. Böylelikle şehirde ticaret canlanmış,

19.YY boyunca yöreye Kafkasya, Kırım, Romanya ve Bulgaristan'dan gelen göçmenler yerleştirilmiş, şehir 1877-1878 Osmanlı-Rus harbinden sonra muhacirlerin yerleştirilmeye başlamasıyla beraber gelişmeye başlamış.

Mondros Ateşkesi'nin maddelerinden biri olan İtilaf Devletleri'nin Osmanlı İmparatorluğu sınırları içindeki önemli noktaları güvenlik gerekçesiyle işgal edebilecekleri maddesine dayanarak 13 Kasım 1918 tarihinde İstanbul'a çıkan İngiliz kuvvetleri, İstanbul-Bağdat demiryolu hattı boyunca önemli gördükleri yerleri işgal etmeye başlamış, bu işgalden 2,5 ay sonra, 1919 yılının Ocak ayı sonlarında Eskişehir İstasyonu çevresinde karargâhlarını kurmuşlar.

Yunan Ordusunun Eskişehir'e girişi (1921)

Türk Kurtuluş Savaşı'nın 5 önemli meydan muharebesinin üçü Eskişehir'de geçmiş. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki Türk Kurtuluş Savaşı'nın önemli muharebelerinden biri olan I. İnönü Muharebesi bu topraklarında gerçekleşmiş. (Eskişehir, Kurtuluş Savaşı'nın kilit nok­talarından birini oluşturduğundan, savaşta maddi ve manevi olarak çok yıpranmış. 1921'de Yunanların işgal ettiği Eskişehir bir süre Yunan ordularının karargâhı olmuş. Eskişehir-Kütahya Savaşları sonunda Türk Ordusu Sakarya'nın doğusuna çekilmiş. 23 Ağustos 1922'de yeniden saldıran Yunanlar 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz ile düşman püskürtülmeye başlamış ve 2 Eylül 1922 günü, Seyitgazi yönünden gelen Türk Süvarileri Tekkeönü'nden Eskişehir'e inerek düşman kuvvetlerini Eskişehir'den çıkarmışlar.. Eskişehir, Kurtuluş Savaşı'nın son aşaması olan Büyük Taarruz sonrasında 2 Eylül 1922'de kurtarıldığında yıkıntı hâlinde harap bir kasabaymış.