İSTANBUL- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçe sınırlarında yer alan Gürpınar Sahilindeki kamu arazisinde yıllardır süren işgale son vermek için hareketi geçti. Kanunsuz yapıyı yıkmak için zabıta ve ilgili birimleriyle harekete geçen İBB, Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü’nü de bilgilendirdi.

PİTBULLU SALDIRI

Sabah saatlerinde hukukun gereğini yerine getirmek için bölgeye giden İBB ekipleri, yaklaşık 15 kişiden oluşan hukuk tanımaz şehir eşkıyalarının önce sözlü sonra fiziki saldırısına maruz kaldı. Sanayi tipi tüplerle kaçak yapının önüne set çekmek isteyen grup, gaz bombası, bıçak ve silahlarla yıkımı durdurmaya çalıştı. İş makinelerinin üzerine çıkarak yıkıma engel olmaya çalışan saldırganlar, küfür, hakaret ve tehditler savurdu. Havaya ateş açtı. Yasaklı cins pitbull köpeğini görevlilerin üzerine saldı. Köpeğin saldırısında bir polis memuru yaralandı. Bir görevliyi bıçakla yaralayan kişilerin attığı gaz bombası bir başka İBB personelinin de göğsüne isabet etti. İki İBB çalışanı ve polis memuru hastanede tedavi altına alındı.

KAMUNUN MALI GERİ ALINDI

İBB ekipleri tüm saldırılara rağmen geri adım atmadı. Hukukun gereğini yerine getirerek kaçak yapıyı yıktı. İş makinesiyle yapı yıkılarak, kanunsuz şekilde kamu arazisine el koymak isteyenlerin tehditlerine göz yumulmadı. Sözlü hakaret ve silahlarla İBB ekiplerine saldıran işgalci şehir eşkıyalarının elinden alınan kamu alanı yeniden halka kazandırıldı.

SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?

İstanbul Valiliği 2020 yılında aldığı kararla spor tesisinin bulunduğu alanın İstanbul Gençlik Hizmetleri Müdürlüğüne 2 yıl süre ile ön tahsis işlemini gerçekleştirdi. İBB yönetimi 5216 sayılı Büyükşehir Kanunu gereği spor tesisinin kendi yetki alanında olması nedeniyle yargı sürecini başlattı. İstanbul bölge İdare Mahkemesi tarafından 2021’de ön tahsis işleminin iptaline karar verildi. İstanbul Valiliği kararı istinafa taşıdı. Mahkeme talebi reddetti ve kararın 24 Ekim 2022’de valiliğe tebliğ edilmesiyle yargı kararı kesinleşti.

HABER: SELÇUK BULUT