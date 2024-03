Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Sen git, 5 yıldır olduğu gibi yol yürüdüğün, 'liderim' dediğin o genel başkanını, il başkanını arkasından hançerlemeye devam et. Sen yine git, o İstanbul'un kaynaklarını, İstanbul'a değil kendi emellerin, kendi geleceğin için çarçur etmeye devam et ama sabret, 31 Mart'ta senin o eş genel başkanını da, seni de süresiz tatile yollayacak bu millet." dedi.

Kurum, Eyüpsultan Kültür Merkezi'nde düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 5 yıllık bakanlığı döneminde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun her bir şehrinde kendisinin eserleri olduğunu söyledi.

Buralarda ayak basmadık tek bir il, ilçe ve mahalle bırakmadıklarını dile getiren Kurum, "Biz iz bıraktık, izin yapmadık. Gittiğimiz her yerde iz bıraktık. Çünkü biz bu ülkenin her bir karışına aşığız, sevdalıyız. Biz, bu milletin her bir ferdine sevdalıyız. Bizim gecemiz gündüzümüz hep milletimiz oldu. Ne diyor Erzurumlu kardeşlerimiz, 'Dert insanı mert eder'. Evet, bizi bu yola düşüren, bizi bu yola sevk eden derttir." diye konuştu.

"İstanbul'umuzun 5 yılı ziyan edilmiş, heba edilmiştir"

İstanbul'un iş bilmez ellerde ve beceriksiz yönetim altında çok zaman kaybettiğini ifade eden Kurum, şunları kaydetti:

"İstanbul'umuzun 5 yılı ziyan edilmiş, heba edilmiştir. Sadece reklamla, algıyla, polemikle, bu koca 5 yıl geçmiştir. 'İsrafı bitirdik.' deyip o boy boy dizdikleri arabalardan daha fazlasını, bir türlü kime verdiklerini açıklayamadıkları o araçların 2 katını bugün şimdi hizmet aracı olarak kullandıklarını görüyoruz. 'İsrafı bitirdik.' deyip 175 milyon lira tabelalara reklam bütçesi ayırdıklarını görüyoruz. İsrafı dibine kadar yaptıkları, 550 milyon lira para harcadıkları o konserleri görüyoruz. Yarı zamanlı belediyecilik yapan, arada sırada belediyeye uğrayan başkan çıkmış dün yine 'Bir parmak eksilterek, el mi sallanır?' demiş. Hani bizim işaretimiz var ya, Rabia işaretimiz. Üstüne tüm AK Parti'mizin seçmeniyle bu yetmezmiş gibi dalga geçip 'Allah size akıl fikir versin.' demiş. Bu nasıl bir kibirdir ya. Kibri emin olun, o aklının önüne geçmiş. Neyle dalga geçiyor, bizim işaretimizle dalga geçiyor. Ne var bu işarette? Bu işarette tek bayrak, tek millet var, tek devlet var, tek vatan var. Bunu neyinden rahatsız oldun? Sen bizim birliğimizden, beraberliğimizden mi rahatsız oldun? Sen git o yabancı büyükelçilerle masada olmaya devam et. Biz, sen istesen de sen istemesen de milletimizin masasında, milletimizle el ele kol kola yürümeye 22 yıldır olduğu gibi yine devam edeceğiz. Sen git, 5 yıldır olduğu gibi yol yürüdüğün, 'liderim' dediğin o genel başkanını, il başkanını arkasından hançerlemeye devam et. Sen yine git, o İstanbul'un kaynaklarını, İstanbul'a değil kendi emellerin, kendi geleceğin için çarçur etmeye devam et ama sabret, 31 Mart'ta senin o eş genel başkanını da, seni de süresiz tatile yollayacak bu millet."

İBB Başkanı adayı Kurum, yerel seçimin iki zihniyet arasında gerçekleşeceğini, sağlıksız binalarda deprem korkusuyla beklemenin veya kentsel dönüşümle huzur içinde yaşamanın seçileceğini dile getirdi.

"Bu seçimde, bu 5 yılda, 5 bin konut bile dönüştüremeyenleri ya da asrın felaketinde 3 ayda 180 bin konutun temelinin inşasını başlatanları seçeceğiz." diyen Kurum, milletin kaynaklarını çarçur edenlerin ya da kendileri gibi İstanbul'un her ilçesine 350 milyar lira yatırım yapanların seçileceğini vurguladı.

Kurum, İstanbulluların 5 yıldır çektikleri çileyi de göz önünde bulundurup hizmetin ve eserin adresi olan AK Parti ile Cumhur İttifakı'nı 31 Mart'ta rekor bir oyla seçeceğini dile getirdi.

"Biz hep millet için üreten tarafta olacağız"

Murat Kurum, hiç kimsenin kendilerini polemik yaparken bulamayacağını kaydederek, "Bizi arayanlar temel atarken, açılışlar yaparken, gençlerimiz için yeni ofisler, yeni iş yerleri kurarken bulacak. Bizi hiçbir zaman kirli pazarlıkların, iftiraların, dedikoduların arkasında bulamayacaklar. Biz hep millet için yapan, millet için üreten tarafta olacağız. Hiçbir zaman sözünü yiyenlerin tarafında olmayacağız, hep sözünü tutanların tarafında olacağız." şeklinde konuştu.

Programa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, bazı milletvekilleri ve çok sayıda kişi katıldı.