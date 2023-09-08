Haber: Mert Osman Erman

Ünlü aktör, Variety ile yaptığı bir röportajda karakteri oynamak için ilk tercih olmadığını paylaştı.

"Sanırım hiçbir zaman ilk tercih değilsinizdir. Kesinlikle Gandalf için ilk tercih değildim," dedi McKellen. "Tony Hopkins rolü reddetti. Sean Connery kesinlikle reddetti. Şimdi hepsi ortaya çıkıyorlar, umarım aptal hissederler."

Orta Dünya'nın en ünlü büyücülerinden birini oynamak, McKellen için hatırlanan birçok rolden sadece biri. Yakında "The Critic" adlı filmde Jimmy Erskine'i canlandırarak görünecek, bu filmde "sıkıntılı bir aktris olan Nina Land üzerinde aşındırıcı bir etkiye sahip olan asit diline sahip bir tiyatro eleştirmeni" rolünü üstleniyor.

McKellen, kötü karakterleri canlandırmaktan hoşlanıyor.

"Çoğu zaman şeytanın en iyi şarkıları ve en iyi replikleri vardır ve açıkça duygusal sorunları olan bir adamı oynamak eğlencelidir," dedi.

Yeni film, Toronto Uluslararası Film Festivali'nde prömiyer yapacak.

Başrol oyuncusu, zorlu projeye inanıyor.

McKellen şunları söyledi: "Bu ilgi çekici bir senaryoydu, melodramaya doğru eğilim gösteriyordu. Seyirci ne yaptığımıza inanmazsa, bazı sahneleri biraz abartılı bulabilirler. Dengeli bir dengeyi bulmak zordu."