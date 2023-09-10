DOSYA NO : 2017/650 Esas
KARAR NO : 2022/662
5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 20/09/2022 tarihli kararı ile 3/1 maddesi gereğince, 5237 SAYILI TCK'NUN 51/1 MADDESİ GEREĞİNCE ERTELİ 10 AY HAPİS VE 20 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılan sanık Ikramcam veMahıre kızı, 19/12/1997 doğumlu,ÖZBEKİSTANuyruklu NARGIZAKHON KARIMOVA hakkında kararverilmiş olup sanığın adresine gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçesi tebliğ işlemi yapılamamıştır.
İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.08/09/2023
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