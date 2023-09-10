T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

#ilangovtr Basın No ILN01889538

2017/650 Esas2022/6625607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 20/09/2022 tarihli kararı ile 3/1 maddesi gereğince,ile cezalandırılan sanık Ikramcam veMahıre kızı, 19/12/1997 doğumlu,ÖZBEKİSTANuyrukluhakkında kararverilmiş olup sanığın adresine gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçesi tebliğ işlemi yapılamamıştır.İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarıncaİlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.08/09/2023