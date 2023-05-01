Merhabalar sevgili dostlar



Merhabalar sevgili dostlar,

Kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyim.

Ramazan ayı ve akabinde gelen Bayram ile ,Ramazan ayının vazgeçilmez ürünü kalan Hurma'lar ile bugün güzel bir kurabiye hazırlıyalım.

Dünya çapında çok yaygın olarak tüketilen besinlerin başında gelen HURMA,özellikle Ramazan aylarında tüketimi ile zirve yapar.

AnaVatanı Arap Yarımadası olan hurmanın bir çok hastalığı tedavi ettiğine inanılır.

DNA'ları ve hücreleri yenileme özelliği olan nadide meyvelerden bir tanesidir.

Doyurucu özelliği dışında içerdiği besin maddeleri,vitamin ve elementlerle sağlık açısından da çok önemli bir besin kaynağıdır.

Şeker,protein,lif ve farklı yağlar başta olmak üzere 16 farklı mineral içermektedir. Ayrıca zengin bir C vitamini,B1,B2 ve A vitamini kaynağıdır.

Hurmanın insan sağlığı açısından faydalarını kısaca sizlere anlatmaya çalıştım.Aslında saymakla bitmeyen bu şifalı meyveyi sadece ramazan ayına özel değil de ,her zaman evimizde bulunduralım ve belirli aralıklarla da tüketelim.

Günümüzde şeker ilavesi ile hazırlanan yiyeceklerde de tercih edilen Hurma,bugün püre haline getirilerek kurabiyenin içinde yerini aldı.

umarım sizlerde dener ve beğenirsiniz.

Hepinize kolay gelsin.



MALZEMELER:



• 125 gr oda ısısında margarin yada tereyağ

• 1 çay bardağı (100ml) sıvıyağ

• 1 çay bardağı süt

• 1/2 su bardağı mısır nişastası

• 1 su bardağı pudra şekeri

• 1 paket vanilya

• 1 paket kabartma tozu

• 3.5 su bardağı Un



• İÇ HARCI:

• 300 gr çekirdeği çıkarılmış ve 10 dakika sıcak su da bekletilmiş Hurma

• 2 tatlı kaşığı kakao

• 10 ad Ceviz

• 1 küçük çay bardağı süt (kontrollü ekleyin)



• HAZIRLANMASI:

Önce hamurunu hazırlıyalım ve bekletelim.

• Oda ısısında margarini bir kaseye alın ve sırayla diğer malzelerini ekleyerek hepsini özleştirin.

• Unu,vanilya ve kabartma tozunu ilave ederek pürüzsüz ve ele yapışmayan ama yumuşak bir hamur elde edin.

• Hamurunuzun üzerini kapatın ve iç harcı hazırlanana kadar dinlendirin.

• İç harci için hurmaları 10 dakika sıcak suda beklettikten sonra çekirdeklerini çıkarın ve 300 gr olmasını sağlayın.

• Hurmaları süt ile rondoya alın ve püre haline getirin.

• Kakao ve iri doğranmış cevizlerini ilave ederek karıştırın.

• Şimdi gelelim dinlenen hamura;

• Hamuru 4 eşit bezeye ayırın ( daha rahat hazırlanacaktır.)

• İki strech arasında dikdörtgen olacak şekilde açın.

• Üzerine hurma püresi sürün ve rulo kıvırın.

• İstediğiniz boyutlarda dilimleyin.

• Diğer hamurları da aynı şekilde hazırlayın.

• Yağlı kağıt serili fırın tepsinize yerleştirin.

• 175 derece de ısıtılmış fırında takribi 10 dakika (beyaz kalacak şekilde)pişirin.

• Fırından çıkarın ve soğutun.

• Daha sonra üzerine pudra şekeri serperek servis yapın.

• Afiyet olsun.

• Sevgiyle..