Habib BABAR

Onu ‘Adını Sen Koy’ dizisinde Funda karakteriyle tanıdık… Muhteşem güzelliği ve oyunculuğuyla kalbimizde taht kurdu… Amerika'nın Los Angeles kentinde düzenlenen "Midsummer Scream Halloween Festival" kapsamında başrolünde oynadığı 'Necroman' isimli korku filmi 20 ödül alan ve oyunculuğuyla filme en iyi oyuncu ödülünü kazandıran Hülya Diken, tüm yapımcıların aradığı isimlerin başında yer aldı. Daha sonra ‘Payitaht Abdülhamit’ dizisinde Clara karakteriyle şöhretine şöhret katan güzel oyuncu, Atatürk Üniversitesi İş Güvenliği Uzmanlığı bölümü ve Hitit Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olan Diken, oyunculuğa olan ilgisi nedeniyle asıl mesleği olan İç Mimarlığı bırakarak bıraktı… Bugüne kadar birçok sinema filmi ve dizide rol alan Hülya Diken ile dününü ve bugününü konuştuk. Haydi buyurun bu keyifli sohbetimize…

İki ayrı üniversite bitirdiniz, ancak oyunculuk uğruna mesleğinizi bile bıraktınız neler söyleyecek siniz?

(Bu sorumuza gülerek cevap veriyor… En büyük aşkım olan oyunculuk uğruna asıl mesleğimi bıraktım… Asla pişman değilim çünkü çocukluk hayalimi gerçekleştirdim. Ben 9 Temmuz 1992 tarihinde Samsun’da dünyaya geldim. Atatürk Üniversitesi İş Güvenliği Uzmanlığı Bölümü ve Hitit Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldum. Tabii eğitimimi sürdürdüğüm dönemlerde oyunculuğa karşı büyük bir hevesim vardı. Bu çocukluktan süre gelen bir aşktı. Bu nedenle Samsun Seyir Tiyatrosu’nda drama eğitimi aldım. Üniversite yıllarında çocuk oyunlarında oynadım. Arkadaşlarım ve yakın çevrem oyunculuğumu çok beğeniyordu.

HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRMEYE KARAR VERDİM

Üniversite eğitiminizi tamamladıktan sonra neler yaptınız?

Eğitimimi tamamladıktan sonra oyunculuk üzerine eğitim almaya devam ettim. Bunun yanı sıra İnşaat sektöründe iç mimarlık yaptım. Çalışmayı çok sevdiğim için birçok alanda da çalıştım. Her çalıştığım işten büyük bir haz aldım. Bunları yaparken çocukluk hayalimi de unutamıyordum. Oyuncu olma hayalimi gerçekleştirmeye karar verdim. Bu nedenle mimarlığı bırakmaya karar verdim.





Sonra neler oldu?

Rol aldığım dizilerdeki başarım kısa süre içinde yapımcıların dikkatini çekti. Teklif üzerine teklifler almaya başladım. İran'da 3 sezon fenomen olan 'Made in İran' İran Yapımı' adlı polisiye dizisinden gelen başrol teklifini kabul ettim. İran'da çok sevilen ve yeni sezon çekimleri İstanbul'da yapılan Made in İran' dizisinde başrolde Türk kadın polisi Ayla karakterine hayat verdim. Önce festivalden ödüllerle dönen bir film. Ardından İran'da tesadüfen benim adımı taşıyan sinema filmi sonra i dizi oldu. İran halkı beni sevdi bende onarı sevdim.

Yani İran’da tanınan türk oyuncular kervanına siz de katıldınız?

Evet aynen öyle oldu… İran halkı dizideki karakterimi çok sevdi… Çok güzel tepkiler aldım. İran’da kısa sürede tanınan oyuncular arasında yer almaktan büyük mutluluk duydum.

DÜNYA STANDARTLARINDA BİR OYUNCU OLACAĞIM

Oyunculuktaki hedefiniz?

Oyunculuk benim çocukluk hayalim, çocukluk aşkım. Ve en büyük hayalim oyunculukta dünya standartlarında bir oyuncu olmak. Artık dijital platformların gelmesiyle bunun mümkün olduğunu düşünüyorum. Bende oyunculuğuma güveniyorum.

Dizi, sinema filmi şimdi de reklam filmi zor olmuyor mu?

Ben çalışmaktan inanılmaz keyif alan biriyim. Hele hele konu oyunculuk olunca çalışmaktan haz alıyorum açıkçası… Geçtiğimiz aylarda Diriliş Enerji’nin marka yüzü oldum. Yakında Türkiye’nin dört bir yanına dağılacak olan enerji içeceğinin tanıtım posterlerinde yer alacağım.

Genç oyuncu olarak Yeşilçam için neler söylemek ister siniz?

Yeşilçam eşi benzeri olmayan ve olmayacak olan bir dünya … Türk Sineması’nın efsaneleri, temel taşları olan Yeşilçam sanatçılarımız bin yılda geçse asla unutulmayacak . Bizler Yeşilçam filmleriyle büyüdük… O filmlerle kah ağladık ,kah güldük…TV kanallarında Yeşilçam filmleri oynadığında oturup sıkılmadan büyük bir keyifle izliyorum. Bizleri oyunculuğu sevdiren Yeşilçam filmleriydi.

Televizyon yerini dijital platformlara bırakır mı sizce?

Dijital platformlar son dönemde çok gelişti. Bu gelişime pandeminin de etki ettiğini düşünüyorum. Bence seyirci geleneksel mecraları tamamen bırakamaz. Birbirini etkiler ama silemez.

Hayatınızın bu döneminde; işler yolunda gitmediğinde, iyimser kalmanızı sağlayan ve cesaretinizin kırılmasına engel olan ve size güçlü hissettiren şey nedir?

Bu dönem, çok garip bir dönem; yaşamaya çalışıyoruz bence hepimiz... Çok ağır şeyler oluyor. Hayat şartları; insana verilen değer, sanki gün geçtikçe kıymetini kaybediyor. Genç nüfusun umutsuzluğu, kuracak bir hayalinin olmaması beni çok üzüyor. Ben de umudumu kaybettiğim zamanlar yaşadım; ama kendime çok inandım, gücümü hep kendimden aldım. Yaptığım ya da o dönemlerde yapmak istediğim şey için çok çabaladım. Çalışmadan hiçbir şey önümüze gelmez, gelemez. Bir şey için emek sarf etmezseniz, sürekliliğiniz olamaz. Başarının sürekliliği için azimli olmak gerekir. Azimli olabilmek için de kendinize inanmanız, çok çalışmanız gerekir. Bu umudu yakalamak için kendimizi doğru dinlemeli, kısa yoldan en tepeye çıkma arzusunu bir kenara bırakıp daha gerçekçi olmalıyız.

Sete gitmediğinizde, sıradan bir gününüz nasıl geçiyor? ‘tembellik hakkınızı’ nasıl değerlendiriyorsunuz, neler yapıyorsunuz?

Yalnız kalmaya çalışıyorum. Kendimi çok özlüyorum, kendimle vakit geçirmeye çalışıyorum. Daha fazla bir şeyler izlemeye, spor yapmaya çalışıyorum. Son birkaç yıldır ertelediğim şeylerdi. İyi de geliyor.

Hiç unutamadığınız bir anınızı bizimle paylaşmak ister misiniz?

Tebessüm ederek bu sorumuza yanıt veriyor… İlk kamera karşısına çıktığım da duyduğum heyecan unutmadığım bir anıdır. Kalbimin atışları kulağımda atıyordu.

En çok beğendiğiniz kadın oyuncu kimdir?

Anjelina Jolie’yi çok beğeniyorum .Amanda Serfied’de örnek aldığım oyuncular…

Peki Türk oyuncuları nasıl buluyorsunuz?

Türk oyuncuların bakışları ve gözlerinin çok derin olduğunu düşünüyorum ve Disnep netfilix gibi platformlarda artık dünyaya açılıyor olmaları çok güzel.

KUTU:

GÖZ RENGİ: Yeşil mavi arası değişiyor.

BOYU: 1.68

HOBİLERİ: At binmeyi çok seviyorum ve gezmeyi yeni yerler keşfetmeyi çok seviyorum.

Fobileri: Boş kalmayı sevmiyorum.

TUTTUĞU TAKIM : Takım tutmuyorum

SEVDİĞİNİZ RENK: Kırmızı yeşil severim. Tabii birde papatyaları çok severim.