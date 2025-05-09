Kuruluş lansmanı geçen hafta İstanbul'da yapılan ve başkanlığına İtalyan ekibi Vero Volley'den Aldo Fumagalli'nin seçildiği birlikte, Eczacıbaşı Spor Kulübünün başkan yardımcısı Erdal Karamercan da Fumagalli'nin yardımcısı oldu.

Türkiye ve İtalya temsilcilerinin ortak liderliğinde yönetilecek birlik, kulüpler arası diyalog ve deneyim paylaşımını artırmayı, organizasyonel yapıları güçlendirmeyi, ticari anlamda sürdürülebilir bir yapı oluşturmayı, kadınların spora erişimini desteklemeyi hedefliyor.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, birliğin amacıyla ilgili soruları yanıtladı.

Birliğin kuruluşunu olumlu bir adım olarak gördüklerini anlatan Belgü, "Voleybol dünyasının birbiriyle iletişimini güçlendirecek, daha hareketlendirecek bir girişim. Elbette her kulübün sorunları var. Bunları kendi aramızda nasıl çözebiliriz, CEV'e nasıl yardımcı olabiliriz, bunları konuşacağız. Birbirimizi daha net görmüş ve tanımış olduk. Voleybol farklı bir spor dalı. Futbolda haşin bir rekabet var. Burada da rekabet var ancak daha sıcak, dostluğun daha yoğun olduğu bir ortam var. Fikir alışverişinde bulunarak Türk voleybolunu, Avrupa ve dünya voleybolunu daha yukarı taşımak için çalışacağız." diye konuştu.

Türk kulüplerinin WEVCA'ya büyük önem verdiğini aktaran Hulusi Belgü, "Türkiye çok önem veriyor. Federasyon başkanımız Mehmet Akif Üstündağ'a da teşekkür etmek lazım. Türk voleybolunu farklı bir yere taşıdı. Elbette bu, kulüplerle oluyor. Fenerbahçe-Galatasaray rekabeti, buna Beşiktaş'ın dahil olması, VakıfBank'ın katılımı... Erkek voleybolda da Ziraat Bankkart, Halkbank, Arkas Spor'un olması voleybolu çok önemli yerlere taşıyor. Sporcularımız çok daha farklı, daha efendi. İnşallah daha faydalı olacaktır. Biz zaten ağırlığımızı da Avrupa'da hissettiriyorduk. Bundan sonra da hissettirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Belgü, sarı-lacivertli kulübün voleybola yatırımıyla ilgili, "Daha önceden Galatasaray'ın da çok ciddi yatırımları vardı. Bu, bizde çok eskiden başlayan bir tutku. İnşallah bu sene Beşiktaş da katılacak. Öyle konuşuyoruz. Rekabet arttıkça da her şey daha güzel olacak." ifadelerini kullandı.