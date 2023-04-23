Beşiktaş geçtiğimiz hafta kaybettiği 2 puanın ardından deplasmanda Ümraniyespor’u Redmond ve Aboubakar’ın golleriyle yendi. Maça klasik 4-2-3-1 dizilişiyle başlayan siyah beyazlılarda cezası biten Amir ve sakatlığı geçen Cenk Tosun sahada yer alırken, kadroda önemli değişiklikler vardı. Şenol Güneş’in Ümraniyespor karşısında savunmanın sağında Onur yerine Rosier’i sağ önde ise Redmond’u tercih ettiğini gördük.

Elbette bu değişikliklerin maça olumlu olumsuz yansımaları vardı. Peki nedir bunlar bakalım.

Beşiktaş’ın bu sezonki maçlarını iki kategoride değerlendirmek gerçekçi bir yaklaşım olacaktır. Birincisi Beşiktaş’ın devreler arası oyununda büyük fark var. Yani ilk yarılarda Süper Lig’in en çok gol atan takımı Beşiktaş ikinci yarılarda bazen skoru korumak adına bazen de yenilerek bu istatistiği kaybediyor. Dolayısıyla puan farkları tam da bu noktada karışımıza çıkıyor.

İkincisi ise Beşiktaş’ın hala as bir 11’nin oluşamaması. Şenol hocanın sezonun bitmesine 7 hafta kalmışken hala oyun aklı denediğini görüyoruz. Özellikle orta sahada netleşmiş bir durum henüz yok. Beşiktaş’ın hücum ve savunma hatlarına baktığımızda isimlerin daha belirgin olduğunu söyleyebiliriz. Şayet bir sakatlık ve ceza durumu yoksa, savunmada Onur, Talha, Saiss, Masuaku hücumda Redmond, Ghezzal, Cenk Tosun ve Aboubakar kadronun ideal isimleri. Fakat sıkıntı şu ki; oyunun merkezi ve beyni olan orta saha Beşiktaş’ta etkili bir şekilde üretemiyor.

Oyuna yön vermesi beklenen Amir ve Maxim istenen seviyede değil. Ghezzal tam dönebilmiş değil. Haliyle kazansa bile merkezden etkili şut çekmede ve kilit pas atmada sıkıntı yaşayan bir takım izliyoruz. Oyunun sürekliliğinde sıkıntılar mevcut. Set oyunu ve dripling yok. Beşiktaş etkili ve kısa paslaşarak adam eksiltemiyor. Bu maç özelinde oyunu kuran Beşiktaş ama oyunu Beşiktaş adına sahada kuran kim belli değil. Sezon başından bu yana bazı maçlarda Saiis bazen de Josef de Souza bu görevi üstlendi. Şimdi ise Amir bu pozisyonda. İsimlere baktığımızda Saiis Dünya Kupası’ndan sonra pek oynamadı. Josef gitti, Amir yeni geldi, Ghezzal’ın sakatlığı uzun sürdü derken. Beşiktaş orta sahada ideal kadroyu bir türlü netleştiremedi.

Hal böyle olunca gelen gollerin hepsi bireysel performansların eseri. Burada Aboubakar, Redmond ve Cenk’in kalitesi bir kez daha ortaya çıkıyor. Bu üç oyuncunun da Şenol Güneş ile birlikte yükselen bir grafiği var. Beşiktaş orta sahası üretebilse skor üstünlüğünün yanında seyir zevki yüksek bir maç olabilirdi.

Redmond, Aboubakar, Salih ve Gedson Fernandes maçın en etkili isimleriydi. Redmond fırsatçılığını konuşturdu, çok profesyonel bir yetenek. Dünyanın tüm liglerinde oynayabilecek kalitede. Bence tam bir half space oyuncusu. Aboubakar ise fiziğiyle golünü attı. Salih/Gedson ikilisi bu maçta kısa süre sergiledikleri performansı 90 dakikaya, genele yayabilse daha etkin bir takım izleriz. Takım vasattı.

İyi bayramlar dilerim efendim. Hem dini hem milli bayramımız kutlu olsun. Sevgiler…