İSTANBUL- Huawei’in Türkiye’deki yerel bulut servislerinin tanıtıldığı ‘Huawei Türkiye Bulut Zirvesi’, 12 Temmuz'da, İstanbul Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirildi. Zirveye, kamu yetkilileri, farklı sektörlerin üst düzey yöneticileri ve basın mensupları katıldı. Huawei yöneticileri etkinlik kapsamında yaptıkları konuşmalarda, endüstriler için bulut servislerinin öneminin ve faydalarının altını çizdi.

Dr. Ömer Fatih Sayan: Türkiye’de Bulunan Veri Merkezlerinin Sayısını Artıralım

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan yaptığı değerlendirmede: “Verinin çok hızlı tüketilmeye başladığı bu dönemde, veri merkezleri ihtiyaçlara çok hızlı bir şekilde yanıt vermek zorunda. Bunun da sürekli verinin arttığı bir dünyada yapılması gerekiyor. Dünyada veri trafiğini saklayan, yönlendiren, irili ufaklı merkez sayısının 10 milyona yaklaştığı ve bu merkezlerin iki milyar metrekareye yakın fiziki bir alanı kapladığı tahmin ediliyor. Veri merkezleri ve bulut bilişimin güvenliği hem kurumlar hem de bireyler açısından büyük önem taşıyor. Bulut bilişim sistemlerinde yeterli önlemler alınmadığında büyük saldırılar yapılabiliyor. Sistemlerin bütününe zarar verilebilmekte, tahsis edilen kaynaklar kullanıcıların bilgisi dışında değiştirilebilmekte ve hassas verilere yetkisiz erişim sağlanabilmektedir. Bulut bilişim hizmet sağlayıcıları tarafından kullanıcılarının güvenliklerinin sağlanmasına yönelik teknik ve hukuki önlemlerin alınması, risklerin etkilerinin azaltılması açısından önem arz ediyor. Ülkemizde de veri merkezleri büyük bir hızla büyüyor. Yakın gelecekte veri merkezlerinin büyüklüğünün 400.000 metrekareye ulaşması bekleniyor. Bu önemli teknolojik hizmetler, yerel dijitalleşme sürecini hızlandırmak için daha eksiksiz bir dijital altyapı ve yetenek ekosistemi oluşturmaya devam ediyor. Huawei’ye bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Kurulan veri merkezinin sektörün diğer aktörleri için de örnek olmasını ve ülkemizde kısa süre içinde daha çok veri merkezinin kurulmasını temenni ediyorum. Uluslararası şirketlere de buradan çağrı yapmak istiyorum. Biz Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalı diyoruz. Lütfen Türkiye’de bulunan veri merkezlerinin sayısını artıralım” dedi.

Jim Lu: Dijital Türkiye'yi yeni bir bulut ekosistemi üzerinde inşa etmek

Huawei Avrupa Başkanı Jim Lu zirvenin açılış konuşmasında “Türkiye öncü ve yenilikçi bir ülke. Türkiye ve Huawei'in 20 yılı aşkın süredir birlikte büyümesinden gurur duyuyoruz" dedi. Lu sözlerine şöyle devam etti: "İşletmelerin buluta geçişlerini hızlandırmalarına ve bulut özelinde inovasyon yapmalarına yardımcı olmaya hazırız. Huawei Cloud Türkiye'de hizmet vermeye başladığından bu yana, günden güne daha fazla müşteriyle buluştuk. Tüm bu müşterilerimizle iş ortağı olmaktan ve dijitalleşmelerine yardımcı olmaktan onur duyuyoruz”

HABER: TAYYİP SALİH YILMAZ