İSTANBUL- İstanbul Modern’in yeni müze binasında yenilikçi ve disiplinler arası bir öğrenme mekânı olarak tasarlanan Keşif Alanı, çocukları ve ailelerini sanatçıların dünyasında ilham dolu bir yolculuğa davet ediyor.

İstanbul Modern’in çocuklar için özel olarak tasarladığı Keşif Alanı, sunduğu yaratıcı öğrenme ortamı ve eğitim programlarıyla dünyada ve Türkiye’de sanatın gelişimine yön vermiş sanatçıları ve onların yaratım süreçlerini çocuklara tanıtmayı amaçlıyor.

HSBC’nin sponsorluğunda yürütülen Keşif Alanı, sanatçıların üretimlerinden yola çıkarak çocuklar ve aileleri için yıl boyunca eğitim programlarına ev sahipliği yapıyor.

İlk eğitim programı, Türkiye modern sanatının öncülerinden ve soyut sanatın ülkemizdeki ilk temsilcilerinden Fahrelnissa Zeid’den ilham alıyor. “Zeid’in Dünyasında” adlı program, sanatçının İstanbul Modern’in koleksiyon sergisindeki sanat çalışmalarından yola çıkıyor.

HABER: MERVE ELÇİ