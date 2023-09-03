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Humman PapillomVirüsün baş harflerinin birleştirilmesi ile HPV diye adlandırılan bu virüs; cinsel organlarda görülen siğillere, kondilomlara neden olabildiği gibi rahim ağzı kanseri başta olmak üzere tedavi edilmediğinde birçok kanser riski doğurabilir. 100'den fazla farklı HPV türü vardır. Çoğu aslında zararsızdır. Bazıları genital siğiller gibi sorunlara neden olabildiği gibi bazı tipler kadınlarda rahim ağzı kanserine yola açar. Rahimağzı kanseri olan kişilerin %90’nında HPV virüsü saptanmış olup, HPV’ye maruz kalan kadınların %5-10 nunda rahim ağzı kanseri gelişmektedir.

HPV Nasıl Bulaşır?

Cinsel özğürlüğün arttığı bu dönemde ülkemizde HPV enfeksiyonunda büyük artış görülmektedir. HPV virüsü, genellikle vajinal, anal veya oral seks gibi cinsel aktiviteler sırasında ten tene temas yoluyla yayılır. Enfekte bir kişi hiçbir belirti veya semptom göstermeyebilir fakat bulaştırıcılığı devam ettirir. Cinsel ilişki çeşitliliğine göre HPV virüsü ağız, yutak ve anogenital bölgelerde siğil oluşumuna neden olur ve bu siğiller tedavi edilmezse ilereyen zamanda kanser dönüşebilir.

HPV Belirtileri Nelerdir?

HPV genellikle bir belirti göstermez. Rahim ağzına yerleşip sessiz bir şekilde kalırlar ve kadınlarda 40 yaş sonrası rahim ağzı kanserine sebep olurlar. HPV genellikle kondilom ve siğil şeklinde belirti verirler. Cinsel ilişki çeşitliliğine göre hpvvirüsü ağız, yutak, ve anogenital bölgelerde siğil ve kondilom oluşumuna neden olur. Siğil ve kondilomlar genital bölgedeçok sayıda karnıbahar şeklinde 1 mm'den 3-4 cm'e kadar ulaşabilen kahveringi yapılardır.

HPV Nasıl Tedavi Edilir?

Bugün HPV’ye etkili bir ilaçbulunmamaktadır. HPV’nin oluşturduğu siğiller yakılarak, dondurularak ya da çeşitli kremler ile tedavi edilebilirler. Rahim ağzı kanseri olana kadar HPV virüsü bulgu vermeyebilir bu yüzden kadınların mutlaka yıllık jinokolojik muaynesini yaptırması gerekir. Aşı yaptırmak en iyi koruma yöntemi olarak bilinmektedir. Tüm erkek ve kızçocukları 12 yaşından 26 yaşına kadar aşılanabilir. Gençler aşılarla daha iyi korunur ve 14 yaşına kadar sadece iki doz ve daha büyük gençler için üç doz aşı gerekir. HPV, yaşamın ilerleyen dönemlerinde kansere neden olabilen yaygın bir virüs olduğu için 11-12 yaşlarında yapılan HPV aşısı çocukları ileride yaşayabileceği kanserlerden koruyabilir.