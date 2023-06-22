İSTANBUL- Özen Yula süpervizörlüğünde, Açelya Akkoyun, Ozan Güven, Hakan Haksun, Bosna Altın, Süheyl- Behzat Uygur, Prof. Dr. Nilay Ulusoy, Dr. Zerrin Yanıkkaya, Hakan Bulut, Eray Yasin Işık gibi Türkiye’nin önemli sanatçılarından oluşan eğitim kadrosu ile House Of Performance (HoP), eğitim ve atölyelerle, kendi kurumsal yapısında ustalarla gençleri bir araya getirerek, gelenekselle çağdaş yapının el ele verdiği bir merkez olacak.

8 Temmuz tarihinde başlayacak olan Temel oyunculuk, Senaryo yazarlığı, Diksiyon, Doğaçlama, Karakter yaratımı, Karşılaştırmalı oyun incelemesi, Oyunculuk metotları, Yaratıcı drama ve beden dili, Dramaturji, Yaratıcı düşünme-yazma teknikleri, Kamera önü oyunculuk gibi tüm eğitimlerin verilecek.

HABER: MERVE ELÇİ