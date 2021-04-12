Neşem ÇELİK

Evlerimize bereket, sağlık, huzur getirmesi dileğiyle ..

HOŞGELDİN 11 AYIN SULTANI RAMAZAN

Kur'an-ı Kerim'de adı geçen ve değerine vurgu yapılan yegane ay Ramazan ayıdır.

Ramazanın insanlara doğru yolu gösteren ve hakkı batıldan ayıran Kur'anın indirildiği aydır.

Oruç,Müslümanların sabırlarını,iradelerini ve nefislerini kontrol etmelerini sağlayan,yardımlaşmanın ve paylaşmanın önemini bildiren aydır.

RAHMET,BEREKET ve MAĞFİRET ayı olan RAMAZAN-I ŞERİF hepimize hayırlı olsun.

Oruç,namaz ve dualarla geçireceğimiz bu mübarek ayı,daha sağlıklı ve rahat geçirmemiz için sizlerle iftar , sahur yemekleri ve beslenmemizle ilgili kısaca bilgi vermek isterim.

Ramazan ayının gelmesiyle günlük beslenme alışkanlıklarımız değişmekte ve gün içinde yemek yenilmediği için iftar ve sahur yemeklerine daha çok özen göstermemiz gerekmektedir.

Uzun süre aç kalıp,birden bire çok fazla yemek yendiğinde reflü,hazımsızlık,baş ağrısı ve kabızlık gibi problemlerle karşılaşırız.

Beslenme ,yaşamımızın her döneminde olduğu gibi,Ramazan ayında da önemlidir.Ramazan'da sahur kahvaltı yerine,iftar da akşam yemeği yerine geçer.İftardan en az 1 saat sonra da ,bir -iki ara öğün olarak düşünülmelidir.

Bir öğün de büyük porsiyonlar yerine azar azar ve bir iki saat ara ile yenmelidir.

Sahur yemeklerinizi atlamamak,süt,yoğurt,peynir,yumurta gibi proteinden zengin gıdalar ile hafif bir kahvaltı veya çorba,sebze yemeği gibi yiyecekler tercih edilmelidir.

İftar sofralarında,iftariyelik dediğimiz kahvaltı çeşitleri ile iftar açıldıktan sonra yarım saat ara verelim ve sonra bir et yada sebzeli et yemeği yanında salata ve az miktarda tam tahıllı bir dilim ekmek ile devam edelim.

Kan şekerini hızla yükselten glisemik indeksi yüksek gıdalar yerine,bol posalı gıdalar ,iftar sonrası geçireceğimiz zamanı rahatlatacaktır.

Ramazan ayında dikkat etmemiz gereken bir diğer özellik ise pişirme yöntemleridir.Tercihiniz özellikle ızgara,buğulama ve fırında pişirilen yemekler olmalıdır.

Oruç tutarken vücut uzun süre susuz kalacağı için,iftar ve sahur arasında düzenli olarak bol su tüketimini unutmayalım.Suyun yanı sıra ayran,taze sıkılmış meyva suları yada şekersiz kompostolar iftar ve sahur arası tüketilecek sıvı gıdalar arasındadır.

İftar sofrası tatlısız olmaz diyorsanız da ,şerbetli tatlı isteklerinizi bayram günlerinde yeterince tüketeceğinizden,iftar sonrası tercihiniz sütlü tatlılardan yana olsun.

Sindirimimize bir diğer şey ise,iftar sonrası televizyon karşısına geçmek yerine,hazmı kolaylaştırması için,kısa bir yürüyüş yapmaktır.

Ramazan boyunca sağlıklı bir süre geçirmek için yapılması gerekenler diye bakarsak altta yazdığım kurallara uyarsak Ramazan ayında sağlığımızı koruyarak ,keyifli bir bayrama hazır olacağız.

-Oruç tutarken yeterli ve dengeli beslenmeye dikkat edin.

-Bir sefer de büyük porsiyonlar yerine,iftardan sonra birer saat ara ile küçük porsiyon yiyecekler tercih edin.

- Yemeklerinizi hızlı yemekten kaçının.

- Sahur öğününü atlamayın.

-Sahur da süt,yoğurt,peynir,yumurta ve tam tahıllı ekmeklerden oluşan hafif bir kahvaltı yada zeytinyağlı yemekler,sebze yemekleri tercih edin.

-İftar sofranız da iftariyelik dediğimiz kahvaltı çeşitleri bulundurun veya çorba gibi hafif yiyeceklerle mideyi rahatlatıp başlayarak,20 dakika sonra az yağlı bir et yemeği,sebze yemeği ile devam edin.

-İftarda aşırı şerbetli tatlılar yerine sütlü yada meyvalı tatlıları tercih edin.

-İftar ve sahur arası sıvı tüketiminize dikkat edin.

-Yemeklerinizi ızgara,buğulama veya fırın yemekleri olarak seçmeye özen gösterin.

-İftardan 1-2 saat sonra kısa mesafeli yürüyüşlerinizi ihmal etmeyin.Sindirimimize faydalı olacaktır.

Sağlıkla geçireceğimiz bir Ramazan Ayı olmasını dilerken,sizler için bir kaç çeşit iftar yemekleri hazırladım.

Bereketli Sofralar..

İftar Sofralarının olmazları arasında

ÇORBALAR

-Brokoli Çorbası

-Et suyunda sebze Çorbası

-Kabak Çorbası

-Yoğurt Çorbası

-Süzme Mercimek Çorbası

ET YEMEKLERİ

-Soğan Yahnisi

-Ankara Tava

-Firik pilavlı Kavurma

-Güveç'te et'li yaprak dolma

-Güveç'te Tavuk Pirzola

-Kuşbaşılı Biber Dolma

-Izgara Köfte

ZEYTİNYAĞLILAR-SEBZE YEMEKLERİ

- Barbunyalı Taze Fasulye

-Zeytinyağlı Pırasa

-Fırın da Kabak Mücver

-Kabak Lazanya

- Köfteli Bezelye yemeği

-Kıymalı Ispanak

TATLILAR

-Fırın Sütlaç

-Güllaç

-Kazan Dibi

-Helatiye

-Kaymaklı Kemalpaşa

BÖREKLER

-Su Böreği

-Goncagül Böreği

-Kol Böreği

Ramazan Sofralarınız Bereketli Olsun.

ET SUYUNDA SEBZE ÇORBASI

Besleyici ve hazmı kolaylaştırıcı

MALZEMELER:

-1 ad havuç

-1 ad patates

-1 çorba kasesi konserve bezelye

-6 su bardağı et suyu

-1 yemek kaşığı un

-3 yemek kaşığı zeytinyağ

-1/2 limon suyu

-Tuz-Karabiber

-Dereotu

HAZIRLANMASI:

-Havuç ve patatesleri küçük küpler halinde doğrayın.

-Tencereye zeytinyağını alın ve önce havuçları alarak hafifçe kavurun.

-Daha sonra patatesleri ilave edin.

-Bezelyeleri ekleyin.

-Unu,et suyunu,tuz,karabiber ve limon suyunu ekleyerek pişmeye bırakın.

-Dereotunu ince doğrayın ve servise yakın çorbanıza ilave edin.

-Arzuya göre biraz daha limon suyu ekleyebilirsiniz.

-Afiyet olsun.

***

SOĞAN YAHNİSİ

Çok sevilerek tüketilen ana yemekler arasındadır.

-MALZEMELER:

-750 gr dana kuşbaşı

-500 gr arpacık soğan

-4 diş sarımsak

-2 yemek kaşığı tereyağ

-2 yemek kaşığı zeytinyağ

-1 yemek kaşığı üzüm sirkesi

- 1 yemek kaşığı un

-1 yemek kaşığı toz şeker

-1/2 çay kaşığı kimyon-tarçın-yenibahar

-1 çay kaşığı kekik-karabiber

-1 yemek kaşığı tuz

-2 su bardağı su + 1,5 su bardağı

-HAZIRLANMASI:

-Tencerenizi yüksek ateşe alın ve zeytinyağ ile birlikte etleri ekleyerek kavurmaya başlayın.

-Etler suyunu bırakıp tekrar suyunu çekmeye başlayana kadar bekleyin.

-Bu arada ayıkladığınız arpacık soğanlarını başka bir tavada tereyağ ile soteleyin.

-Suyunu çeken etlerinize arpacık soğanlarını ilave edin.

-Etler ile soğanları 5 dakika kavurun.

-Küçük doğradığınız sarımsakları,tuzunu,sirkesini,un ve baharatlarını ekleyerek suyunu verin ve kısık ateşte pişmeye bırakın.

-Nefis kokusu ve harika lezzeti ile takribi 40-45 dakika da yemeğiniz pişecektir.

-Afiyet olsun.

-Sevgiyle...

***

GÜVEÇ'TE TAVUK PİRZOLA

İftar sofraları için hafif ve besleyici ..

-MALZEMELER:

-6 ad Tavuk Pirzola

-4 ad patates

-2 ad kuru soğan

-2 ad domates

-5-6 ad sivri biber

-4 diş sarımsak

-1 kahve fincanı zeytinyağ

-Tuz-Karabiber-Kekik-Kırmızıbiber

-1 kahve fincanı su

HAZIRLANMASI:

-Kuru soğan ve patatesleri halkalar halinde doğrayın.

-Domatesleri yarım ay şeklinde doğrayın.

-Sivri biberleriniz küçükse ortadan ikiye kesin.

-Sarımsakları da halkalar halinde doğrayarak hazırlayın.

-Tavuk pirzolaları tuz ve baharatlarla karıştırın.

-Güveç tepsisine patatesleri yerleştirin ve zeytinyağının yarısını üzerlerine gezdirin.

-Halka kesilmiş soğanları da patateslerin üzerine yerleştirin.

-Tavuk pirzolalarını yerleştirin.

-Domates,sivri biberler ve sarımsakları da aralarına yerleştirin.

-Kalan zeytinyağını ve suyunu üzerlerine gezdirin ve yağlı kağıt ile kapatın.

-185 derece de ısıtılmış fırında 1,5 saat pişirin.

-Afiyet olsun.

-Sevgiyle...

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KABAK LAZANYA

Hafif ve besleyici bir iftar yemeği

MALZEMELER:

-4ad büyük kabak

-250 gr dana kıyma

-1 ad kuru soğan

-1 ad kapya biber

-3 ad köy biberi

-2 diş sarımsak

-2 ad büyük domates

-1 kahve fincanı zeytinyağ

-Tuz-Karabiber

-BEŞAMEL SOS:

-2 dolu yemek kaşığı tereyağ

-2 dolu yemek kaşığı un

-2,5 su bardağı süt

-100 gr izmir tulumu

-az tuz ve karabiber

-1 çay kaşığı muskat rendesi

-HAZIRLANMASI:

-Kabakların üzerlerini hafifçe kazıyın ve uzunlamasına ince bir şekilde doğrayın.

-Bir fırça yardımıyla zeytinyağ ile yağlayın ve fırın tepsisine bir kat döşeyin.

-Kuru soğan,sarımsak,kapya biber ve domatesleri mini küpler halinde doğrayın.

-Bir tavaya zeytinyağını alın ve kıyma ilavesi ile kavurun.

-Soğan ve sarımsakları ekleyerek kavurmaya devam edin.

-Daha sonra diğerlerini ekleyerek kavurmaya devam edin.

-Tuz ve karabiber ekleyerek biraz sulu kıvamda bir iç harç hazırlayın.

-Şimdi beşamel sosuda hazırlıyalım..

-Tencereye tereyağını alın ve eritin.

-Unu ekleyerek kavurun.

-Sütünü yavaş yavaş ilave ederek kıvam aldırın.

-Az tuz,karabiber ve muskat ekleyin.

-Ateşten indirin ve peynirin yarısını ekleyerek karıştırın.

-Şimdi tepsiye hazırlıyalım.

-Bir kat kabak ,üzerine kıyma karışımı ve beşamel sos yerleştirerek kat kat hazırlayın.

-En üstte beşamel sos olarak yerleştirin.

-175 derece de ısıtılmış fırında 40 dakika pişirin.

-Fırından çıkarın ve üzerine kalan peyniri gezdirerek 10 dakika daha fırınlayın.

-Harika ''kabak lazanya''nız servise hazır..

-Afiyet olsun..

-Sevgiyle...

****

İftar Sofralarınız da ''İftariyelikler arasında kağıtta pastırma nefis bir lezzet olarak yerini alabilir.

SU BÖREĞİ

Ramazan ayında her ne kadar hamur işlerinden uzak duralım desek de ,beslenme alışkanlıklarımız da börek neredeyse olmazsa olmazımız gibidir.

Madem bir hamur işi pişirmek istiyorsunuz o zaman tereyağlı bir su böreği arada sofranız da yerini alsın.

-MALZEMELER:

-35x35 tepsi içindir.

-5 ad yumurta

-Yumurta kabuğunun yarısı içinde 5 sefer su

-1 yemek kaşığı sirke

-1 yemek kaşığı tuz

-1 paket kabartma tozu

-5,5 su bardağı un

-200 gr tereyağ

-İÇ HARCI:

-200 gr beyaz peynir

-100 gr kaşar peyniri rendesi

-6-7 dal ince doğranmış maydanoz

-ÜZERİNE:

-1 ad yumurta sarısı

-HAZIRLANMASI:

-Yumurtaları,suyu,tuzu,sirkeyi karıştırın.

-Unu ve kabartma tozunu ekleyerek ele yapışmayan ve çok yumuşak olmayan bir hamur yoğurun.

-Hamuru 1 saat dinlendirin.

-Hamuru 13 ad beze olacak şekilde yuvarlayın.

-Tereyağını kısık ateşte eritin üzerinde köpük oluşursa mutlaka köpükleri temizleyin.

-Büyükçe bir tencereye su doldurun ve kaynatın.

-Ayni büyüklükte bir başka tencereye soğuk su doldurun.

-Hamur bezelerini tepsi boyutunda açarak tepsini hazırlayın.

-Tepsinize bir yufkayı ıslatmadan yerleştirin.

-Diğer yufkaları sırayla 2-3 dakika sıcak suya ,daha sonra soğuk suya aktarın ve elinizle sıkarak tepsiye yerleştirin.

-Yufka aralarına eritilmiş tereyağ gezdirin.

-6 ad yufkadan sonra araya hazırladığınız peynir karışımını yerleştirin.

-Kalan yufkaları da aynı işlemden geçirin ve tepsiye yerleştirin.

-Kalan erimiş tereyağını en üste gezdirin ve yumurta sarısı sürün.

-Kare dilimler halinde kesin.

-175 derece de ısıtılmış fırında takribi 50 dakika pişirin.

-Eğer imkanınız varsa su böreği kısık ateş üzerinde çevire çevire de pişirilir.

-Bu enfes lezzeti denemeyenler mutlaka denesin.

-Afiyet olsun.

-Sevgiyle...

***

Ramazan Sofralarının olmazsa olmazı

GÜLLAÇ

Ramazan ayı geldiğin de market raflarında mutlaka yerini alan ''GÜLLAÇ''sene de bir ay, sütlü gül suyu kokusu ve hafif bir tatlı olmasıyla herkesin severek tükettiği bir tatlıdır.Her ne kadar kolay yapıldığı sanılsa da bir o kadar naif ve zarif olduğu için dikkat ister,özen ister.

-MALZEMELER:

-9 porsiyon için

-9 yaprak güllaç

-8 su bardağı süt

-500 gr toz şeker (3 su bardağı)

-1 yemek kaşığı gül suyu

ARASINA:

-250 gr iri çekilmiş ceviz

-ÜZERİNE:

-Toz antep fıstığı yada ceviz

-Çilek yada nar

-HAZIRLANMASI:

-Sütü ve şekeri bir tencereye alın ve şeker eriyene kadar karıştırarak ılık kıvama getirin.Sütünüz el değecek ısıda olmalıdır.

-Cevizlerinizi de bir tabağa iri doğrayarak hazırlayın.

-Büyükçe bir tepsiye kepçe yardımıyla süt alın ve güllaç yaprağının tekini süte batırarak çevire çevire tamamen yumuşak bir hale gelene kadar tutun.

-Özellikle güllaç yapraklarının kenar kısımlarına dikkat edin biraz geç yumuşayacaktır.

-Küçük bir kase yada çay fincanına yufkayı yerleştirin.

-Ortasına ceviz yerleştirin ve kenarda kalan kısmını üzerine kapatarak borcama ters çevirin.

-Bütün güllaç yapraklarını aynı şekilde hazırlayın.

-Sütün ısısı düşerse tekrar aynı ısıya getirin.

-Hepsi borcama yerleştikten sonra kalan sütü üzerlerine gezdirin ve strechle kapatın.

-1 saat bekleterek sütün tamamen içine çekmesini bekleyin.

-Her birinin üzerine toz antep fıstığı ve çilek/ nar ile süsleyin.

-Afiyet olsun.

-Sevgiyle...

***

HELATİYE

Osmanlı Mutfağından günümüze sütlü,kuru meyveli enfes bir tatlı daha....

MALZEMELER:

-2 su bardağı süt

-1 su bardağı su

-3 yemek kaşığı toz şeker

-3 yemek kaşığı nişasta

-1 çay kaşığı damla sakızı

-ŞERBETİ:

-1,5 su bardağı toz şeker

-2 su bardağı su

-1 dilim limon

-2 yemek kaşığı gül suyu

-KURU MEYVELER:

-Kuru incir

-Kuru kayısı

-Gün kurusu

-AYRICA-İç badem/Nar/Antep fıstığı

-HAZIRLANMASI:

-Süt,su,şeker,nişasta ve damla sakızını bir tencereye alın ve karıştırarak pişirin.

- Koyu kıvam alınca ateşten indirin ve pürüzsüz kıvamda çırpın.

-Bir tepsiye strech serin ve pişirdiğiniz muhallebiyi 1 parmak kalınlığında olacak şekilde srechin üzerine dökerek eşit düzeltin.

-Soğuması için buzdolabına kaldırın.

-Şerbet için şeker ve suyu kaynatın.

-Limonu ekleyerek 5 dakika daha kaynatın.

-Ateşten indirin ve gül suyu ekleyerek soğutun.

-Kayısı,incir ve gün kurusunu 10 dakika kaynatın,soğutun ve küçük küpler halinde doğrayın.

-Soğuyan muhallebiyi küpler halinde dilimleyin.(küçük küpler halinde)

-Kaselere paylaştırın ve üzerine şerbet gezdirin.(şerbetin içinde kalacak şekilde)

-Hepsinin üzerine hazırladığınız kuru meyveleri,bademleri,nar ve antep fıstığını gezdirerek servis edin.

-Afiyet olsun.

-Sevgiyle...

Hepinize Hayırlı Ramazanlar, bereketli sofralar...

Sevgiyle...