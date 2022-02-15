Anıl Sural

Hollywood Şöhretler Yolu'na adını yazdıran ilk Türk Dr. Öz oldu!



Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) en meşhur Türk kökenli Amerikalısı şüphesiz Profesör Doktor Mehmet Öz’dür!



Bu haberi Hollywood Şöhretler Yolu Başkanı Haziran 2020’de açıklar açıklamaz biz yapmıştık şimdi de Türk medyasında ilk kez duyurması yine bize nasip oldu.



Amerika’nın ünlü kalp cerrahlarından ve Dr. Oz Show adlı programın yapımcı ve sunucusu olan Dr. Mehmet Öz Pennsylvania’dan aday adaylığını açıklamıştı. Cumhuriyetçi Parti’den senatör aday adayı Dr. Mehmet Öz seçim bölgesinde çok aktif! Her gün görev bölgesinde bir şehri geziyor ve salonlar doluyor, taşıyor.



Politik toplantılarına 1 gün ara verilen Dr. Öz soluğu California’nın Los Angeles şehrinde aldı. Dr. Öz, Şöhretler Yolu’na adı yazılan ilk Türk oldu.





Yüzlerce isim arasından seçildi

Sinema, Televizyon, Tiyatro / Canlı Performans, Radyo ve Söz/Müzik kategorilerinde yıldız ile onurlandırılan isimler yüzlerce aday arasından seçildi.

Hollywood Walk of Fame- Hollywood Şöhretler Yolu, Hollywood Bulvarı ve Vine Street arasında uzanan, ünlü kişilerin ve dizilerin yıldızlarının bulunduğu bir yürüyüş yoludur.



1958 yılında açıldı



Güney Californialı sanatçı Oliver Weissmuller tarafından tasarlanmıştır. Sonraları burası şehrin en önemli bölgelerinden biri sayılmıştır. 2000’den fazla ünlünün yıldızının bulunduğu bu yerde, sadece gerçek insanların değil, kurgu karakterlerin yıldızları da vardır. Bu bölgede ilk yıldıza sahip olan kişi 9 Şubat 1960’da Joanna Woodward olmuştur. 1958'de açılan caddede 2.712 yıldızın ismi bulunuyor.







ABD'de cinayete kurban giden Bengü öğretmenin ismi caddeye veriliyor!



Geçen ay boşandıktan 5 gün sonra Amerikalı eski eşi tarafından öldürülen Bengü Gerek'in adı görev yaptığı okulun caddesine verilecek.



Virginia eyaletinde eski koca dehşet saçmıştı! 38 yaşındaki genç Türk öğretmen Bengü Gerek’i öldüren eski koca, intihar etmeden önce eski eşinin annesini de yaralamıştı. 38 yaşındaki Amerikalı Türk Bengü Gerek olay yerinde hayatını kaybetmişti. Haberi Önce Vatan Gazetesi farkıyla Türk medyasına ilk olarak Rona Doğan aktarmıştı.



38 yaşındaki ilkokul öğretmeni Bengü Gerek uzun süredir yaşadığı sorunlar nedeniyle 51 yaşındaki eşinden boşanmak için dava açtı, çift 18 Ocak’ta boşandı. Ancak boşanmayı bir türlü kabullenemeyen Amerikalı eş, Türk kadının evine gelerek tartışmaya başladı. Eski eş John Beachley yanında getirdiği silahıyla önce eski eşini öldürdü ardından Bengü Gerek’in annesi Semra Metin’i yaraladı. Sonrasında silahı kendisine doğrultan adam intihar etti.



Elini kurşun sıyıran anne Amerika’da dava için vakalet verip Türkiye’ye geçtiğimiz günlerde dönmüştü.

Öldürülen genç öğretmenin adı "Bengu Gerek Avenue" ile ölümsüzleşecek. Grace Miller İlkokulu Virginia'nın Bealeton şehrinde bulunuyor.

Rahmetli öğretmenin evinin çevresinde geçtiğimiz günlerde 200’den fazla kişi anma töreni düzenlenmişti. Mekanı cennet olsun.







Amerika’da bazı süpermarketlerde etlerin çalınmasına karşı alarm takıldı!



ABD'de enflasyondan sonra en çok artan şey hırsızlık. Walmart et ürünlerinde artan hırsızlığa karşı bazı eyaletlerde paketlere alarm taktı. Fotoğraf Florida eyaletinki Walmart’tan.



Amerika'nın meşhur eczane zinciri CVS önümüzdeki 3 yıl içerisinde 900 mağazasını kapatıyor. Ülke genelinde 300 bin çalışanı, 10 bine yakın mağazası bulunan marka dijitalleşmeye odaklanacaklarını açıkladı. CVS, pandemi başından bu yana mağazalarında hırsızlığın %300 arttığını açıkladı.

Perakende firmaları koronavirüste kaybettiği müşterilerin yanı sıra bir de hırsızlardan dolay dertli. Bakalım Amazon Pharmacy eczane piyasasını da ele geçirecek mi?





Hırsızlığa karşı mağazalar kapanıyor



California'nın San Francisco şehrindeki 5 Walgreens mağazası daha hırsızları durduramadığı için kapanıyor. Firma son 5 yılda şehirdeki 22 mağazasına aynı sebeple kilit vurdu.

San Francisco'da 950$'ın altındaki hırsızlıklar fiilen suç sayılmadığı için hırsızların önüne geçilemiyor.

New York’un meşhur yeri Manhattan'daki Rite Aid, 6 ayda 200 bin $'lık ürün çalınınca şubeyi kapattı.







Tarihin en büyük kripto para hırsızı Türk – Rus çift yakalandı



Dünyanın en büyük kripto para borsalarından birisi olan Bitfinex’ten milyarlarca dolarlık Bitcoin’in çalınmasının arkasından Heather Reyhan Morgan ve eşi çıktı.

Bitfinex 2016’da hacklenerek yaklaşık 3.6 milyar dolarlık Bitcoin çalındı. Yıllar süren soruşturmanın ardından ABD Adalet Bakanlığı, olayla ilgili ABD’de yaşayan ve Türkiye kökenli olduğunu söyleyen Heather Reyhan Morgan ve Rus eşi Ilya Lichtenstein’ın tutuklandığını duyurdu.

Türk asıllı Reyhan Morgan’ın rap videoları da var. Sosyal medya platformlarında, rap videoları, kendi kendine yap teknikleri ve diğer yaşam tarzı konularını içeren geniş kapsamlı katalogları da var.



İddianamede, çiftin çok sayıda tek kullanımlık kredi kartına Bitcoin yükleyerek, bu yöntemle çalınan kripto paraları akladıkları belirtildi. Morgan ve eşinin kartlarla kripto para kabul eden yerlerde harcama yaptığı, yaşadıkları Wall Street'teki lüks rezidansın kirasını da Bitcoin'le ödedikleri belirlendi.



31 yaşındaki Rapçi Reyhan Morgan nam-ı diğer Razzlekhan rapper. Parayı video kliplere de harcamışlar mavi tikli Twitter'ından biosu: Girişimci, yatırımcı, sürrealist sanatçı, rapçi, moda tasarımcısı ve Forbes yazarı.

New York'ta yaşayan çift 20 yılla yargılanıyor.







Tinder Avcısı’nda tanıdık bir yüz!



Netflix'in şu sıralar meşhur belgeseli Tinder Avcısı'nı izlerken bir de ne göreyim!





Simon Leviev adlı kişinin hayatından kesitleri anlatan Netflix yapımı Tinder Avcısı son günlerin en çok konuşulan yapımı oldu. Belgesel, Simon Leviev'ın duygusal dolandırıcılık üzerine kurulmuş planını konu edinmektedir. İzlemeye değer.





4 ay önce Pentagon'da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in ziyareti sırasında tanıştığım Norveçli gazeteci Erlend Ofte Arntsen meğer zengin avcısını ortaya çıkartan gazetecilerdenmiş. Teksas’ın Austin şehrinde yaşayan başarılı gazeteci ömür boyu unutmayacak bir habere imza atmış. Türk medyasına da umarım bu örnek olur bazen bir haber için aylarca çalışmak gerebilir bunu umarım herkes anlar. Türkiye’de 2-3 gün bile bir habere odaklanınca yöneticilerin mobingleri çok fazla oluyor. Gazetecilik kamu hizmeti içerir ondan dolayı en ufak tweette bile dikkat etmemiz gerekiyor.







Amerikalı dondurma firmasından Türk Kahveli Dondurma



Geçitğimiz hafta Amerikalı mutfak dolabı firmasının kataloğunda koyu kahvenin yerini "Türk kahvesi" rengi aldığını yazmıştım.





Bu hafta da 70 yıllık dondurma firması Mc Connells'in Türk kahveli dondurması olduğunu öğrendim.



California'da 6 şubesi bulunan markanın ayrıca ABD genelinde süpermarketlerde satışı var. Dondurmacı açıldığından bu yana Türk kahveli dondurma satıyormuş.





Super Bowl’un sahibi Los Angeles Rams oldu!



Bu yıl 56.'sı düzenlenen şampiyonluk maçında liglerinin en iyileri Los Angeles Rams ile Cincinnati Bengals karşı karşıya geldi ve kazanan Rams oldu.

NFL'in şampiyonluk müsabakası California eyaletinin Inglewood şehrinde yer alan 100,240 kapasitelik SoFi Stadyumunda oynandı.



Los Angeles Rams'in kendi sahası olan SoFi Stadyumu'nda oynanan maçta, Rams, Cincinnati Bengals'ı 23-20'lik skorla mağlup etti.



Böylece Rams 1999 sezonundan bu yana ilk Super Bowl şampiyonluğunu elde etti. Rams, NFL birleşmesi ve Super Bowl formatı başlamadan önce 1945 ve 1951'de şampiyonluk yaşamıştı.



Ayrıca, bu sonuçla, Super Bowl'da iki yıl üst üste kendi sahasında oynayan takım şampiyon oldu.





Milli bayrak taşıyıcımız yer aldı!



Dünyanın en pahalı organizasyonlarından Super Bowl'da Türk Hava Yolları reklamı yine boy gösterdi.



THY, geçtiğimiz yıl hariç 2016’dan beri organizasyonda yer alıyor.



Morgan Freeman’ın rol aldığı yeni reklam filminde THY insanları ve kültürleri birleştirmenin verdiği gurur ile birleşme ve buluşmanın küresel bir aracı olarak “uzakları yakınlaştırma” mesajı üzerinde duruyor.







64 yıldır Washington'da yaşayan Türk kadın Doktor Olcay Çığtay vefat etti



21 Mart 1933 İzmir doğumlu Olcay Selime Çığtay hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin.



İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu Çığtay eşi ile birlikte 1958 yılında Amerika’ya göç etmiş. Dünyanın en prestijli okullarından Georgetown Üniversitesi Lombardi Kanser Merkezi'nin 30 yıl Direktörlüğünü yapan Dr. Cığtay'ın meme kanserinin teşhisi konusunda öncü çalışmaları bulunuyordu. Meme kanserinin erken teşhisi için mamografi kullanımının ilk öncülerinden birisi olan Olcay Çığtay bu konuyla ilgili çok sayıda makale yayınlamanın yanı sıra konuyla ilgili hem ulusal hem de uluslararası sempozyumlara katılmış.



Rahmetli ABD Dışişleri Bakanlığı'nda Danışman Radyolog, Türkiye’nin Washington Büyükelçiliğinde Sağlık Müşaviri, ulusal ve uluslararası tıp toplulukları ve çok sayıda Radyoloji konusunu kapsayan çok sayıda dergi makalesi ve ders kitabı bölümünün yazarlığını yaparak ömür boyu yararlanılacak eserlerin sahibidir. Georgetown Üniversitesi Radyoloji Bölümü’nde Dr. Olcay Çığtay Kütüphanesi açılmıştı.





88 yaşındaki Dr. Cığtay, Falls Church şehrinde defnedildi.