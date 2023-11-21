HABER: FUNDA AKOSMAN

Cumhuriyetin 100 yılı nedeni ile kendi evini Atatürk Müzesine çeviren Bülent Türker açılışı Türk Sinemasının önemli ismi Perran Kutman ile birlikte yaptı.

Perran Kutman Atatürk müzesinde sergilenen eserleri görünce duygusal anlar yaşadı, zaman zaman göz yaşlarını tutamadı.

Bülent Türker ve annesi 87 yaşındaki Zehra Türker açılışta tüm konukları kapıda tek tek karşıladı.

Müzede Çanakkale savaşı zamanında kullanılan bayraklar, Atatürk için yaptırılan özel sigara kutusu. Atatürk’ün şehit olan komutanının altın saati, Atatürk’ün ölümü ile ilgili yayınlanan gazeteler, tüm dünyada yayınlanan Atatürk ile ilgili yayınlar sergilenirken, Çanakkale savaşında kullanılan ait süngüler, Fransız, İngiliz ve Anzak’lara ait fotoğraflar ve orijinal savaş aletleri sergileniyor.

Hollanda’da yaşayan Bülent Türker’in Atatürk sevgisi Yeni Zellanda, Almanya, İngiltere, Avusturalya ve Fransa’da bol bol eser toplamasına neden olmuş..

30 yıldır topladığı bu eserleri sergilemekten büyük gurur duyduğunu her fırsatta anlatıyor. En etkilendiği eserler ise Atatürk için yazılan özel mektuplar ve Atatürk’e ait 2 adet mektup, Çanakkale savaşında havada çarpışan mermiler, orijinal nutuk geliyor.

Tüm bu eserler müzeyi gezenlerin büyük ilgisini çekiyor. Sekiz yıl Çanakkale müzesi olarak meraklılarını ağırlayan müzede, yapılan tadilat sonrasında, Cumhuriyetin 100. yıl olması nedeni ile ATATÜRK müzesine dönüşmüş ve tamamen Atatürk ile bağlantılı özel orijinal eserler ile kapılarını tekrar açtı.

Bülent Türkmen, Türkiye ve Atatürk sevdası ve Atatürk’e olan vefa borcunu ödeyebilmek için Annesi Zehra Türker ile birlikte yaşadıkları evlerini müzeyi ziyaretçiler ücretsiz gezerken, Zehra Türker zaman zaman o yıllarda yapılan ekmek ve üzüm hoşafları yaparak ziyaretçilere ikram ediyor