1992 saldırılarında Karabağ'da Ermeni güçlerine kumandanlık ta yapmış olan Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın İngiliz araştırmacısı ve yazarı Thomas De Waal'a söylediklerine göre: “Hocalıdan önce, Azerbaycanlılar bizim şaka yaptığımızı sanıyordu, Ermeniler’in sivil topluma karşı el kaldırmayacaklarını sanıyorlardı. Biz bunu (stereotipi) kırmayı başardık, Ve olay işte bu.” Evet olay bu kadar açık ve netti....

Kendi Cumhurbaşkanları tarafından da itiraf edilen “Ermeni vahşetinin” örneklerini çok defa görmüştük. Osmanlı döneminden bugüne kadar Türkler’e çok sayıda saldırıda bulunmuş ve SOYKIRIM yapmışlar ama propagandayla dünya kamuoyunu kandırmışladı.

1992 yılı 26 Şubatında Azerbaycan Dağlık Karabağ Bölgesinde yer alan Hocalı kasabası’na saldıran ERMENİ güçleri tarafından, 83 çocuk, 106 kadın ve 70'den fazla yaşlı dahil olmak üzere toplam 613 sivil öldürülmüş, 487 kişi ağır yaralanmıştır. 1275 kişi ise rehin alınmış ve 150 kişi ise kaybolmuştur. Cesetler üzerinde yapılan incelemelerde cesetlerin birçoğunun yakıldığı, gözlerinin oyulduğu, başları kesildiği görülmüştür. Hamile kadınlar ve çocukların da işkenceye maruz kaldığı tespit edilmiştir.

Ajanslar, katliam haberini bütün dünyaya hızla geçerken, ağır bir vahşet yaşanan Hocalı halkından geri kalanlar ise çaresizlik içinde kıvranıyordu. Türkiye'de büyük bir dehşet uyandıran katliama ilişkin ilk görüntüler ise TRT aracılığı ile duyurulmuştu. Bütün olanları batılı gazeteciler, özellikle de New York Times belgeledi. 26 Şubat'ta güçlü silahlarla donatılmış Ermenistan silahlı kuvvetleri ile Hankendi'nde konuşlanmış bulunan Albay Zarvigarov komutasındaki 366'ncı Rus Motorize Alayı, Hocalı'ya saldırarak tarihin en vahşî katliamlarından birini yaptılar. 26 Şubat gecesi Rus motorize alayının tanklarından açılan top ve roket saldırıları ile Hocalı Havaalanı kullanılamaz hâle getirilerek kentin dış dünya ile ilişkisi tamamen kesildi. Savunmasız kalan kente giren Rus destekli Ermeni askerleri, çocuk, yaşlı, kadın, bebek demeden birçok insanı vahşice katlettiler. Ermenilerin işgal ettikleri Hocalı'da dehşet verici olaylar yaşandı. Canlı canlı insanların kafa derilerini yüzdüler, sağ olarak ele geçirdiklerini ise sistematik bir işkenceye ve tıbbî deneylere tâbi tutarak, insanlık dışı muamelelere maruz bıraktılar. Hızar ve testereler ile diri diri insanların kol ve bacaklarını kestiler. Genç kızların önce saçlarını,sonra da kafa derilerini yüzdüler. Babanın gözü önünde evladını, evladın gözü önünde babayı kurşuna dizdiler. Kesik kafaları sepetlere doldurdular.

Bugün soykırım yalanlarıyla feryat edip dünyayı Türklere karşı nefret hisleri ile doldurmaya çalışan Ermenilerin Hocalı ve Azerbaycan’ın diğer bölgelerinde yaptıkları insanlık dışı canavarlığın konu edilmemesi ne garip değilmi. Oysa yaşananlar kendini insan olarak gören hiç bir varlığın kabul edebileceği şeyler değildi. Ama biz Türkiye’de sapık bir katilin öldürdüğü Ermeni kökenli gazeteci için bile onbinlerce insan sokaklara dökülüp bu cinayeti lanetledik. Ama buna rağmen Ermenilerin tarih boyunca Türklere yaptıkları zulüm ve katliamlardan dolayı pişmanlıklarını duymadık ve kendi katillleri kınadıklarını görmedik. Eh ne de olsa kendi katilleri iyiydi ve kendi katliamları da makbuldu.

Dünya kamuoyu her türlü insanlık suçuna karşı olunduğu gibi Türkler’e karşı işlenen suçlara da karşıyız demelidir. Uydurma soykırım yalanıyla kendilerine sahte bir mağduriyet yaratmaya çalışmaları boşunadır.

Ermenistan'daki okul duvarlarında asılan haritalarda Türkiye'nin 12 ilini kendi toprakları gibi gösteren Ermenistan'ın bayrağında, Türkiye toprakları içindeki Ağrı Dağı'nın resmi varken, Ermenistan Millî Marşı'nda “Topraklarımız işgal altında, bu toprakları azat etmek için ölün, öldürün” denmekteyken, Ermenistan’ın suçunu ispat etmek için başkaca bir neden aramaya zaten gerek yok sanırım.

Tarih boyunca Türkler’e karşı sürekli katliam, etnik temizlik, soya dönüş adı altında kimliksizleştirme ve soykırım yapılmıştır. Bu iş Osmanlı İmparatorluğunu parçalayıp yıkmak için İngilizlerin sinsi bir oyunu olarak ortaya çıkmış olup şimdi de Türkiye Cumhuriyetine karşı yıkıcı bir propanganda mekanizması haline getirilmişitir.

Bu gerçekler çerçevesinde Türk Milletine ve Türkiye Cumhuriyetine karşı kurulan komploya karşı tepkili olmalı SOYKIRIMCI ERMENİLERİN tuzağı bertaraf edilmelidir. Hiç bir sebeple kimliğimizden ve insanca yaşama hakkımızdan feragat etmemize gerek yoktur. Türk Milleti, ne Osmanlı döneminde ve ne de başka bir süreçte asla ve asla böyle bir şey yapmamıştır. İnsanlığımız, mertliğimiz, hoşgörümüz, şevkat ve merhametimiz, tüm insanlığa ibret olacak düzeyde yüksek seciyeli asalet timsalidir...

1992 yılının 26 Şubatında Azerbaycan Dağlık Karabağ Bölgesinde yer alan Hocalı kasabasında ERMENİLER tarafından Azerbaycan Türklerine yapılan soykırımın yıldönümünde şehit edilen kadın, çocuk ve yaşlıları rahmetle anarken, hepimiz Ermeniyiz diyenlere soruyorum; “Hepiniz Ermeniyseniz, Azerbaycanda yaptığınız soykırımın hesabını verebilecekmisiniz???”