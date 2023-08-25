Haber: Mert Osman Erman

Bay Trump, duruşma sürecini beklerken Atlanta hapishanesinden serbest bırakılmak için 200 bin dolar (£160.000) kefalet ödemek zorunda kaldı.

Sonrasında bu durumu "bir adaletsizlik örneği" olarak nitelendirdi.

Bu, son beş ayda dördüncü kez suçlu olarak gözaltına alınmasıydı, ancak bu ilk kez polis tutuklama fotoğrafı çekildi.

Bay Trump, Ocak 2021'den bu yana ilk kez X olarak da bilinen Twitter'da paylaşım yaptı. Web sitesinin adresini ve tutuklama fotoğrafını büyük harflerle "Seçim müdahalesi. Asla teslim olma!" başlığıyla paylaştı.

Frank Sinatra, Al Capone ve Dr. Martin Luther King Jr. gibi Amerikan kamuoyunun tanıdığı figürler arasına katıldı. Bay Trump'a yöneltilen suçlamaların, gelecek yılki başkanlık seçiminde Demokratlar adayı olan Başkan Joe Biden'a meydan okuma yarışında Cumhuriyetçileri yönettiği için siyasi amaçlı olduğunu savunuyor.

ABD tarihinde dolaylı ya da doğrudan suçlanan ilk eski veya görevdeki başkan olma özelliği taşıyan Bay Trump, özel jetiyle New Jersey'den Perşembe öğleden sonra gidiş-dönüş yolculuğunu yaptı.

Bay Trump, bu yılki önceki mahkeme duruşmaları için kullandığından daha geniş bir konvoyla Fulton County Hapishanesi'ne götürüldü. Tesise yaklaşık 20 dakika süreyle götürüldü. Onlarca destekçisi dışarıda toplandı.

Hapishanenin web sitesinde paylaşılan kayıtlara göre Bay Trump, beyaz, 6 fit 3 inç boyunda, 215 pound (97 kilogram) ağırlığında, sarı veya çilek saçlı ve mavi gözlü olarak tanımlandı. Hücre numarası P01135809 idi. Eve dönmek üzere havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada bir oyunun sonucunu sorgulama hakkına sahip olduğunu söyledi.

"Seçimin düzenlenmiş bir seçim, çalınmış bir seçim olduğunu düşündüm," dedi. Sıkça 2020'deki geniş çaplı oy hilelerine dair temelsiz iddialarda bulunan Bay Trump, "Ve buna her hakkım olduğunu düşünüyorum."

Bay Trump, geçtiğimiz hafta eski Başkan Biden'a Georgia'da 12.000'den az oy farkla yenildikten sonra eyaletin seçim sonuçlarına müdahale etmekle suçlandı. Eski başkan, oylama sırasında Georgia'nın en üst seçim yetkilisini 11,780 oy bulmaya zorladığı bir telefon görüşmesinde duyulmuştu.

Bay Trump'ın karşısında bulunduğu 13 suçlama arasında rüşvet, bir kamu görevlisine yeminini ihlal etmesi için kamu görevlisine rüşvet teklif etme, bir kamu görevlisini taklit etmeye teşebbüs etme ve sahtecilik ve yanlış ifade yapma bulunuyor.

Bay Trump, tüm suçlamaları reddediyor

Suç ortaklarının yarısı, Cuma günü son teslim tarihinden önceki günlerde zaten Fulton County Hapishanesi'ne kaydedildi. Bunlar arasında eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani ve eski Beyaz Saray Başkanlık Ofisi Şefi Mark Meadows da bulunuyor.

Bay Trump'ın suç ortaklarından Black Voices for Trump'ın lideri Harrison Floyd, kefalet anlaşması olmadan Perşembe günü teslim olmasının ardından gözaltında tutuluyor, mahkeme yetkililerine göre.

Georgia bir hakim, başka bir suç ortağı avukat Kenneth Chesebro'ya hızlı bir yargılama talebini kabul etti. Davası şimdi 23 Ekim'de başlayacak.

Teslim olmadan sadece birkaç saat önce, Bay Trump önde gelen savunma avukatı Drew Findling'i deneyimli Atlanta ceza avukatı Steven Sadow ile değiştirdi.

Bay Trump'ın kefaletle serbest bırakılma koşullarından biri, tanıkları veya suç ortaklarını "caydırmaya" yönelik olan, sosyal medya veya diğer iletişimlerde herhangi bir yorum yapmamasıdır. Ayrıca avukatları aracılığıyla dışındaki suç ortaklarıyla iletişim kurmasına izin verilmiyor.

Georgia'ya varmadan önce Bay Trump, kendisine yöneltilen suçlamaları getiren Savcı Fulton County Bölge Savcısı Fani Willis'i eleştirmeye devam etti. Onu Beyaz Saray kampanyasını sabote etmeye çalışmakla suçluyor.

Truth Social platformunda paylaşım yaparken, Atlanta'da cinayet ve şiddet suçlarından sorumlu tuttu, "İnsanların ekmek almaya dışarı çıkmaktan korktuğunu" yazdı.

En son polis verilerine göre, Atlanta'da cinayetler geçen yıla göre yaklaşık dörtte bir oranında azaldı. Şehirdeki cinayetler pandemi sırasında arttı, tıpkı diğer büyük ABD şehirlerinde olduğu gibi, ancak 1990'lardaki seviyelerden çok uzaktalar.