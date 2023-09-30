Hipertermik İntraPeritoneal Kemoterapi'nin kısaltılmasına hipek ya da hipec denir. Isıtılmış kemoterapinin karın içine verilerek direk olarak kanser hücrelerini yok etmeye yönelik bir cerrahi tedavi yöntemidir.

HIPEC, birçok kanser türünü tedavi etmek için yaygın olarak kullanılan kemoterapinin vücuda verilmesine yönelik alternatif ve yenilikçi bir yöntemdir. İntravenöz olarak verilen geleneksel kemoterapinin aksine, HIPEC kemoterapiyi doğrudan karın içine vererek karın boşluğundan kaynaklanan veya karın boşluğuna yayılmış kanserler için iyi bir tedavi seçeneğidir.

HIPEK (sıcak kemoterapi) neden kullanılır?

Karın içinde görünen tüm tümörler cerrahi operasyon ile temizlendikten sonra kalan kanser hücrelerini ve cerrah tarafından görülemeyen çok küçük tümörleri yok etmeye yardımcı olmak için karın içine doğrudan ısıtılmış kemoterapi uygularnır. Bunun nedeni kemoterapinin karın içinde dolaşarak daha fazla yere ulaşmasını sağlamasıdır. HIPEC'in amacı, bu hücrelerin yeni tümörlere dönüşmesini ve kanserin nüks etmesini önlemektir.

HIPEK (sıcak kemoterapi) avantajları nelerdir?

HIPEC, intravenöz olarak verilen standart kemoterapiden daha etkili ve daha güvenli bir şekilde karına daha yüksek konsantrasyonda kemoterapi verilmesini sağlar.Bu tür kemoterapi, çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük kanser hücrelerini öldürmede en iyisidir. HIPEC yoluyla verilen kemoterapi, intravenöz kemoterapiden daha az yan etkiye neden olur. HİPEC uygulaması sırasında kemoterapinin 42 dereceye kadar ısıtılarak karın içine uygulanabilir olması kemoterapinin etkinliğini arttırmaktadır. Birçok çalışma, cerrahi ve HİPEC'in birlikte kullanılmasının tek başına kemoterapiden daha faydalı olduğunu gösteriyor.

HIPEC hangi kanserlerde uygulanır?

HİPEC uygulaması özellikle karın içinde yayılmış ve karın içinde sınırlı kalmış kanser türlerinde uygulanabilmektedir. karın dışında ( Beyin ,kemikler, akciğer metastazları …) tutulumların olduğu durumlarda yapılmaz. Sıklıkla peritonun kendi kanseri olan psödomiksoma peritonei, apandiks, kalın bağırsak (kolon, rektum ) kanserleri ve kadınlarda yumurtalık (over) kanserlerinde HİPEC uygulanabilmekte ve başarılı sonuçlar alınmakta. Bunun yanında mide kanserlerinde son zamanlarda uygulanmaya başlanmış olup sınırlı hastalarda başalı sonuçlar elde edilmekte.

HİPEK (SICAK KEMOTERAPİ) NASIL UYGULANIR?

ileri evre karın içi tümörler temizlendikten sonra biz buna sitoredüktif cerrahi diyoruz, batın içine 4 adet diren konulur ve hastanın karnı geçici olarak kapatılır. bir cihaz yardımı ile 42 dereceye kadar ıstılan kemoterapi 2 direnden karın içine yollanır ve diğer iki direnden geri alınır. Bu işlem verilen kemoterapinin çeşidine göre 30-60-90 dk aralıksız devam ettirilir. İşlem bittikten sonra hastanın karnı tekrar açılır ve kanama kontrolü yapılır. Bağırsak bağlantıları yapılacaksa yapılır. ve hastanın karnı tekrar kapatılıp ameliyat sonlandırılır.

HİPEK tedavisini kimler yapar?

Bu işlem tek başına bir tedavi yöntemi değildir. Sitoredüktif cerrahinin bir parçasıdır. Bu konuda deneyim kazanmış kolorektal cerrahlar tarafından operasyon sırasında uygulanabilir.