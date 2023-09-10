Haber: Damla Oya Erman

Vikram iniş aracına bağlı Lunar Sismik Aktivite Aracı (ILSA), Ay'ın yüzeyindeki sismik aktiviteyi 26 Ağustos'ta tespit etti.

Vikram, Chandrayaan-3 görevi kapsamında 23 Ağustos'ta Ay'ın güney kutbuna indi - Hindistan'ın Ay yüzeyine gönderdiği ilk görev.

Eğer doğrulanırsa, Ay depremi - ki görev, Hindistan'ın Pragyan gezgini hareketleri de dahil olmak üzere diğer aktiviteleri yanı sıra tespit etti - bilim insanlarına Dünya'nın gizemli ay arkadaşının iç yapısının gizemli iç yüzü hakkında nadir bir bakış açısı sunabilir.

Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu (ISRO), "İniş aracı, 26 Ağustos 2023 tarihinde kaydedilen, doğal görünen bir olayı kaydetti," açıklamasında bulundu. "Bu olayın kaynağı araştırma konusu."

1969 ile 1977 yılları arasında gerçekleştirilen Apollo Ay misyonları, Ay'daki sismik aktiviteyi ilk kez tespit etti ve bu da Ay'ın, Mars'ın uyduları Phobos ve Deimos gibi homojen kayalık olmayan, derinlerde gizlenmiş karmaşık bir jeolojik yapıya sahip olduğunu kanıtladı.

Son yıllarda, gelişmiş analiz araçları ve bilgisayar modelleri, bilim insanlarının Apollo ve diğer görevler tarafından toplanan verileri incelemelerine ve Ay'ın gizemli iç yapısı hakkında daha net bir resim oluşturmalarına olanak tanıdı. 2011 yılında NASA tarafından yapılan bir çalışma, Ay'ın çekirdeğinin, Dünya gibi, yoğun bir katı demir topu etrafında bulunan sıvı demirden oluştuğunu ortaya koydu.

Mayıs 2023'te, araştırmacılar yerçekimi alanı verilerini kullanarak bu demir çekirdek hipotezini doğruladılar ve aynı zamanda Ay'ın erimiş manto bölgelerinin demir yumakları halinde yüzeye ayrılabileceğini ve hareket ettikçe depremlere neden olabileceğini öne sürdüler.

Ancak bu bulgular, Ay'ın sırlarının sadece başlangıcıdır. Manyetik alanlar, gezegenlerin elektriksel olarak iletken erimiş çekirdeklerindeki malzemenin dolaşımının neden olduğu gezegen içlerinde üretilir.

Bugün manyetiksiz olan Ay'ın iç yapısı, Dünya'nın manyetik içliklerinden oldukça farklıdır - yoğun ve çoğunlukla donmuş bir yapıdadır ve yalnızca küçük bir dış çekirdek bölgesi sıvı ve erimiş durumdadır. Bilim insanları, Ay'ın iç yapısının oluştuğu yaklaşık 4.5 milyar yıl önce hızlı ve eşit bir şekilde soğuduğunu düşünüyor, bu da güçlü bir manyetik alanı olmadığı anlamına gelir - ve birçok bilim insanı bunun hiç olmadığını düşünüyor.