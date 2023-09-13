Bundan birkaç gün önce 9 ve 10 Eylül tarihlerinde dünyanın en zengin ve güçlü ülkelerinin liderleri muhtelif meseleler hakkında görüşmek için G20 zirvesinde bir araya gelmişti..

Dünyanın 20 büyük ülkesi, 1999 yılında bir ekonomik grup oluşturmuştu.

G20, Küresel gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 80’ini, uluslararası ticaretin yüzde 75’ini ve dünya nüfusunun yaklaşık üçte ikisini oluşturuyor.

Önceleri hazine bakanları bir araya gelmiş, 2008 yılında tüm üye ülkelerin liderleri yılda bir kez liderler zirvesi için bir araya gelmeye karar vermişti.

G20 dönem başkanlığı üyeler arasında dönüşümlü olarak yapılıyor.

9 Eylülde dünyanın en zengin ve en güçlü ülkeleri Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi’de iki gün süren zirve için bir araya gelmişti.

G2 dünyanın en zengin 19 ülkesini ve Avrupa Birliği’ni içeriyor.

Bu ülkeler Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Güney Kore, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Türkiye, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri.

Bu yıl zirveye davet edilen diğer ülkeler ise Bangladeş, Mısır, Morityus, Hollanda, Nijerya, Umman, Singapur, İspanya ve Birleşik Arap Emirlikleri.

Birleşmiş Milletler, Uluslararası para fonu, Dünya Sağlık Örgütü , Dünya Ticaret Örgütü , Uluslararası Çalışma Örgütü ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü gibi kuruluşlar da G20 zirvesine davet edilmiştir..

Hindistan’ın G20 teması Sanskritçe “Vasudhaiva Kutumbakam” (Dünya tek bir ailedir) ifadesinden geliyor.

Zirvenin İngilizce teması ise şu şekilde: “Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek”.

Açılış konuşması öncesinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu liderler tören kapsamında "Liderler Alanında bir araya gelmişti.

Zirvede Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, Arjantin Devlet Başkanı Andres Alberto Fernandez, Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese yer almıştı.

G20 Liderler Zirvesi kapsamında yapılan oturumlar sürerken, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Hindistan'daki G20 Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde 'fikir birliğine' varıldığını açıklamıştı.

Bildiride, ''Tahıl Koridorunda Türkiye'nin çabalarını takdir ediyor, Rusya ve Ukrayna'ya teslimatın sürmesi için çağrı yapıyoruz'' denilmişti.

G20'nin ilk gününde sonuç bildirgesinde Tahıl Koridoru çabaları nedeniyle Türkiye'ye övgü, Rusya ve Ukrayna'ya ise teslimatın sürme çağrısı yapılmıştı.

G20 liderlerinin anlaştığı sonuç bildirgesinde Ukrayna konusunda tüm üye devletlerin BM sözleşmesine uygun hareket etmesi gerektiği belirtilmişti. Bildiride şu maddeler yer almıştı:

Ukrayna savaşı konusunda tüm devletler BM sözleşmesinin ilke ve amaçlarına uygun hareket etmeli.

Ukrayna'da ek toprak kazanımı için güç kullanımı ya da tehdit dili kullanılmasından uzak durulmalı.

Nükleer silahların kullanılması veya kullanmakla tehdit edilmesi kabul edilemez.

Ukrayna konusunda farklı görüşler ve değerlendirmeler mevcut.

2050 yılına kadar net sıfır karbon salımı için temiz enerji konusunda yılda 4 trilyon dolar gerekiyor.

Rusya ve Ukrayna'ya tahıl, gıda maddeleri ve gübrenin derhal ve engellenmeden Rusya ve Ukrayna'dan teslimatının sağlanması çağrısı yapıyoruz.

Çatışmaların barışçıl çözümü ile diyalog ve diplomasi yoluyla krizlerin çözülmesi çabaları kritik öneme sahip.

Bildirgede, Rusya'nın çekildiği Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşmasına ilişkin olarak ise "Rus gıda ürünleri ve gübrelerinin dünya pazarlarına erişimi için Türkiye ve BM'nin aracılık ettiği İstanbul Anlaşmalarına yönelik çabaları takdir ediyoruz" denilmişti.

G20 ülkelerinin liderleri, "Tahıl, gıda ürünleri ve gübrelerin Rusya ve Ukrayna'dan derhal ve engellenmeden çıkarılmasının sağlanması çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullanılmıştı.

Kripto varlıklara da atıfta bulunulan bildirgede, bu konuya ilişkin şu ifadelere yer verilmişti: "G20 Maliye bakanları ve Merkez bankası yöneticileri Ekim 2023’te kripto para yol haritasını ileriye taşımayı görüşecek. G20 Maliye bakanları ve Merkez bankası yöneticileri Ekim 2023’te kripto para yol haritasını ileriye taşımayı görüşecek."

Bildirgede, iklime ilişkin olarak da "Gelişmekte olan ülkeler için 2030'a kadar emisyon hedeflerini yakalamalarında ihtiyaçları için gerekli olan 5,8-5,9 trilyon dolarlık ihtiyacı not ediyoruz.

Mevcut hedefler ve politikalar aracılığıyla 2030’a kadar yenilenebilir enerji kapasitesini küresel olarak 3 katına çıkarma çabalarını takip ve teşvik edeceğiz" denilmişti.

Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ilk gün Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile bir araya gelmişti.

Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan, görüşmede, gelecek yıl G20 Dönem Başkanlığını devralacak Brezilya'ya şimdiden başarılar dileyerek, iki ülke arasında geçen sene gerçekleşen 5.6 milyar dolar seviyesindeki ticaret hacminin müşterek gayretle 10 milyar dolara çıkartılabileceğini belirtmişti.

G20 Liderler zirvesinin üye ülkelere özellikle ülkemize hayırlar getirmesi dileklerimizle…

Hoşça kalınız.