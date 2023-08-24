Haber: Damla Oya Erman

Burada, siyah üniformalı işçiler her 90 saniyede bir yeni bir elektrikli scooter üretiyor, yöneticiler ise şirketin artan satışlarını değerlendiriyor.

33 yaşındaki Tarun Mehta, "İki tekerlekli araçlar hızla elektrikli hale geliyor," diyor.

Mehta, Ather Energy'nin CEO'su ve son zamanlarda talebin patlama yaşadığı bir elektrikli scooter üreticisidir.

Şirketin üç yıl önce aylık olarak yaklaşık 200 ünite sattığını belirtiyor. Şimdi ise aylık olarak rahatlıkla 15,000 üniteyi aşıyor.

Mehta, "Gelirler hızla artıyor," dedi.

Bu, Hindistan'ın devasa kişisel araç pazarını elektriklendirmesi ile ortaya çıkan bir tablo. Bu pazarın 2030 yılına kadar 100 milyar dolarlık bir endüstri olması öngörülüyor. Dünyanın en kalabalık ülkesinde, taşıma araçlarının başında iki ve üç tekerlekli araçlar geliyor ve arabalar gibi diğer taşıma araçlarını yaklaşık dört katıyla aşıyor.

Yeni Delhi veya Bangalore sokaklarında yürümek bile bu değişimi kanıtlar nitelikte. Şu anda sadece 1,000 dolar gibi düşük bir fiyata satılan elektrikli mopedler, birçok sıkışık yolda hızla ilerliyor. Bu araçlar, çevreciler ve hükümet tarafından sıkça toksik dumanı temizleme yolunda bir araç olarak öne sürülüyor.

Son üç yılda, bu tür araçların kayıtları ülke genelinde 10 kat arttı. Hindistan'ın başkenti New Delhi'de, renkli rikşaların birçoğu artık yolcuları elektrikle taşırken önceden insan gücüyle çalışıyordu.

Hero MotoCorp gibi köklü oyuncular, araçlarını elektriklendirmek için büyük yatırımlar yaptı.

Hindistan da diğer ülkeler gibi yeşil enerjiye geçmeye çalışıyor. Önümüzdeki on yılın sonuna kadar tüm özel araç satışlarının üçte birinin elektrikli araçlar (EA) olması ve iki ve üç tekerlekli araç satışlarının %80'inin EA olması hedefleniyor. Bu şekilde, Hindistan gelişmekte olan diğer ülkeler için bir model olmayı amaçlıyor.

Ancak uzmanlara göre bu hedeflere ulaşmak için bazı büyük engeller var. Fiyatları düşürmek ve altyapıyı geliştirmek gibi.

İki tekerlekli devrim

Brajesh Chhibber, McKinsey partneri ve Hindistan'daki geleceğin mobilitesi üzerine düşünce kuruluşunu ortaklaşa yöneten isimlerden biri, "Son üç yılda pazarda önemli bir ivme kazandırıldı," diyor.

Geçtiğimiz yıl satılan tüm iki tekerlekli araçların yaklaşık %7'si elektrikli araçlardı - 3 yıl önce neredeyse sıfır düzeyde olan birim sayısından 1 milyona yükseldiğini belirtiyor.

Chhibber, "Bu inanılmaz bir sıçrama," diyor.

Bu ivme özellikle "FAME" veya Elektrikli Araçların Hızlı Benimseme ve Üretimi adlı politika ile destekleniyor.

2019 yılında başlayan bu program, tüketicilere elektrikli araçları sübvanse etmek ve ülke genelinde binlerce şarj istasyonu kurmak için 100 milyar rupi (yaklaşık 1.2 milyar dolar) üzerinde yatırım yapıyor.

Sübvansiyonlar, son dönemdeki benimsemenin büyük bir rol oynadı.

Örneğin, Delhi'de yüksek hızlı bir iki tekerlekli araç federal ve eyalet sübvansiyonları hesaba katıldığında dizel güçlü bir eşdeğeri ile kıyaslandığında sadece %15 ila %20 daha fazla maliyeti olabilir, Bain'e göre, sübvansiyon olmadan ise bu oran %30'a kadar çıkabilir. Bu, birçok tüketicinin geçişi yapmaya teşvik ettiği bir noktadır.

Ather, bu geçişi adeta bir "devrim" olarak görüyor ve talepten faydalanan onlarca startup'tan sadece biridir. Hükümet verilerine göre, talebi karşılamak için en az 55 EA üreticisi bulunmaktadır.

Ancak Hindistan henüz başlangıç aşamasında. Geçtiğimiz yıl satılan 1 milyon ünite, Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) göre "Hindistan'ın toplam iki ve üç tekerlekli araç filosu olan 250 milyon kıyaslandığında sadece bir damla su" durumundadır - bu da sürdürülebilir büyüme için büyük bir alan bırakmaktadır.

Bu tür araçlar - scooter'lar, motosikletler ve rikşa'lar - Hindistan'da toplu taşıma gelişmemiş olduğu için son derece önemlidir ve tüm araç satışlarının %80'ini oluşturur.

Bu trend, ülkeye EV'ye geçerken bir avantaj sağlar çünkü bu tür araçlar genellikle günlük kısa yolculuklarda daha fazla kullanılır ve uzun mesafe yolculuklar yerine ev şarjının yeterliliğine daha fazla güvenirler.

Bain'in bir raporuna göre, iki ve üç tekerlekli araçlar EV benimsemenin öncüleri olacak, çünkü kullanıcıların genellikle daha az menzil endişesi taşıdıkları ve daha çok ev şarjının yeterliliğine güvendikleri için.

Erken benimseme faktörü, teslimat ve lojistik şirketleri tarafından da desteklenmektedir; çünkü bu şirketler elektrikli geçişin daha düşük işletme maliyetlerine ve karbon ayak izlerini azaltma çabalarına çekici geldiklerini düşünüyorlar.

Bain, e-ticaret devi Flipkart ve yiyecek dağıtım devi Zomato gibi şirketleri örnek olarak veriyor; bu şirketlerin 2030 yılına kadar tamamen EV'ye geçmeyi taahhüt ettiklerini belirtiyor.

Büyüme alanları

Ancak tüm bu hype ve tanıtımlara rağmen, uzmanlara göre üç temel zorluk halen mevcut.

Benzer şekilde diğer ülkelerde olduğu gibi, Hindistan'da da şarj altyapısı konusunda eksiklikler bulunuyor. Yetkililer bu durumu değiştirmek için çalışıyorlar ve 68 şehirde 25 eyalette yeni şarj ağları oluşturuyorlar; ayrıca birçok otoyol ve karayolu için de yeni şarj istasyonları kuruluyor, bunlar Temmuz ayında Sanayi Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamaya göre.

Ancak Hindistan, binlerce şehri ve 28 eyaleti ile dünyanın en büyük ülkelerinden biridir ve aynı zamanda birçok yaygın olarak gelişmemiş kırsal alanı da bulunmaktadır.

Bu da ülkenin hala uzun bir yol katetmesi gerektiği ve ciddi bir maliyeti üstlenmesi gerektiği anlamına gelir. Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Kasım ayında yaptığı bir rapora göre, Hindistan'ın iki ve üç tekerlekli araç pazarlarını tamamen elektriklendirmek için yaklaşık 285 milyar dolar gerekmektedir.

BluSmart adlı bir Hint paylaşımlı sürüş şirketinin CEO'su Anmol Singh Jaggi, "Büyük şarj altyapısı oluşturma konusunda hala büyük sıkıntılar yaşanıyor," diyor.

"Çok büyük süper merkezler oluşturduk ancak hala büyük ölçekli şarj altyapısının bulunması konusunda ciddi kısıtlamalar yaşıyoruz," dedi. "Hükümetin bunun hakkında daha fazla şey yapması gerektiğini düşünüyorum, yalnızca mali teşvikler yeterli değil."

Aralık 2022'de Hindistan'ın Gurugram kentinde bir BluSmart şarj merkezinde bir aracı şarj eden bir adam. BluSmart, tamamen elektrikli bir filo kullanan bir Hindistan paylaşımlı sürüş startup'ıdır ve büyük ölçüde şarj altyapısına dayanmaktadır.

Cömert sübvansiyonlara rağmen, bazı kesimlerde tüketiciler hala EV'ler konusunda kuşkulu.

Uzmanlar, müşterilerin elektrikle çalışan araçların güvenliği, güvenilirliği veya değeri konusunda daha fazla eğitime ihtiyaçları olduğunu söylüyorlar. Bazı tüketiciler bu modellerin fiyatlarının hala çok yüksek olduğuna inanıyorlar.

Chhibber, insanların elektrikli geçişin ekonomik faydaları konusunda gelmeleri için daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu söylüyor; yakıt veya bakım maliyetlerinden tasarruf etme gibi avantajlar.

İki tekerlekli araç üreticileri, Hindistan'da yakıt maliyetlerinin nispeten yüksek olması nedeniyle, sahibin elektrikli bir scooter veya motosiklet alımından kısa bir süre sonra tasarruf yapmaya başlayabileceğini belirtiyorlar; bu, içten yanmalı motorlu bir aracın işletme maliyeti ile kıyaslandığında geçerli.

Chhibber, "Hala elektrikli araç almak konusunda bir tereddüt var," diyor. "Gelecekte, batarya fiyatları düşerken, araç üreticileri ölçek kazanırken, denklem dengeye oturacaktır."

Yetkililer ve girişimciler de aynı şekilde düşünüyorlar.

4,000'den fazla araçlık bir filoyu yöneten Jaggi, "Batarya maliyetlerinin düşmeye devam edeceği ve bataryaların verimliliğinin artacağı öngörülerine her zaman inandım," diyor. "Bu, bizim gibi birçok genç girişimci için bir yüzyılın bir kere yaşanacak türden bir fırsat yaratıyor."