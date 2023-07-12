ANKARA AA- Bloomberg'in haberine göre, bilgi teknolojileri, danışmanlık ve iş süreçleri hizmetleri sunan çok uluslu dış kaynak sağlayıcısı Wipro, yapay zeka eğitimi ve uygulamalarına ciddi yatırım yapma kararı aldı.

Şirket, 1 milyar dolar değerindeki harcamaların 3 yıl boyunca bulut, veri analizi, danışmanlık ve mühendislik bölümlerinde çalışan 30 bin kişiyi bir araya getirecek.

Çalışanların yapay zeka alanında geliştireceği teknolojiler, şirket içi işlemleri ve müşterilere sunulan çözümleri kapsayacak.

Wipro Üst Yöneticisi Thierry Delaporte, "Üreten yapay zekanın doğuşuyla tüm sektörlerde kayda değer ilerleme bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Wipro, üreten yapay zeka üzerine uzmanlaşan genç firmalar dahil ileri teknoloji start-up şirketlerine yatırımlarının ivmesini artıracağını duyurdu.

Yapay zekanın yaygınlaşması

Küresel çapta firmalar, OpenAI'nin ChatGPT yapay zeka sohbet robotunun kullanıma açılmasının ardından çağa ayak uydurmak için yapay zeka teknolojilerini bünyesine dahil etmeye çabalıyor.

Hindistan'ın en büyük bilişim teknolojileri şirketi Tata Consultancy Services, 25 bin mühendisine yapay zeka eğitimi vereceğini bildirmişti.