Ankara

Pakistan Meteoroloji Departmanı, fırtınanın liman kenti Karaçi dahil olmak üzere ülkenin güney bölgelerine doğru ilerlediğini ve bugünden itibaren kuvvetli rüzgarlara ve şiddetli yağmura neden olacağını açıkladı.

Bölgesel Afet Yönetim İdaresi (PDMA), Pakistan ve Hindistan’ın kıyı bölgelerini etkilemesi beklenen fırtına nedeniyle şimdiye kadar Pakistan'ın Badin, Thatta, Sujaval ve Malir bölgelerinden 81 bin 925 kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

Kara ve deniz kuvvetleri personeli, tahliye ve yardım faaliyetlerine destek amacıyla kıyı bölgelere konuşlandırıldı.

Tahliye edilenler için Badin, Thatta, Sujaval ve Malir'de yardım ve sağlık kampları kuruldu.

Yetkililer, fırtına tehlikesi geçene kadar (17 Haziran) balıkçıların denize açılmamalarını tavsiye etti.

Pakistan Meteoroloji Departmanı, saatteki hızı 140 kilometreye ulaşması beklenen Biparjoy fırtınasının perşembe sabahına kadar kuzeye doğru ilerleyeceğini, ardından kuzeydoğuya yöneleceği uyarısını yaptı.

Fırtınanın bugün Keti Bandar ile Hindistan'ın Gujarat kıyısı arasından geçeceği, şiddetli yağmur ve gök gürültüsünün yarına kadar devam edebileceği duyurulurken, yetkililer, fırtınaya dair güncel gelişmelerin paylaşılacağını bildirdi.

- Hindistan'da da tahliye sürüyor

Ülkenin Gujarat eyalet hükümeti, sekiz kıyı bölgesinden 74 binden fazla kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı.

Eyalet Başbakanı Bhupendra Patel'in dün akşam üst düzey yetkililerle bir toplantı yaptığı ve fırtınanın olası etkilerini azaltmak için gerekli önerilerde bulunduğu bildirilen hükümet açıklamasında, gerekli çalışmaların yürütüldüğü vurgulandı.

AA