Haber: Damla Oya Erman

Cuma günü (22 Eylül), Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO), Vikram iniş aracı ve Pragyan gezginiyle iletişim kurma girişimlerini "uyanma durumlarını belirlemek için" başlattığını söyledi.

Şimdiye kadar, mühendisler ayın güney kutbu bölgesine ilk kez inen ilk iki insan yapımı nesne olarak ünlü ikiliden geri dönüş yapmadı.

ISRO, gönderisinde "İletişim kurma çabaları devam edecek" dedi.

Chandrayaan-3, 23 Ağustos'ta iniş yaparak Hindistan'ı ay üzerine yapıştıran dördüncü ulus yaptı; önce ABD, Rusya ve Çin.

Bunu takip eden iki hafta boyunca Pragyan iniş sahasını keşfetti ve görüntüleri Dünya'ya gönderirken, Vikram, ay yüzeyinin üst tabakasının sıcaklığını ölçmek de dahil olmak üzere bir dizi bilimsel deney gerçekleştirdi. Araştırma, ayrıca ay tozunun kimyasal bileşimini analiz etti ve geçmiş volkanik aktiviteye dair ipuçları içerebilecek kükürt izleri buldu.

Pragyan gezgini, tüm cihazları kapatıldığında 2 Eylül'de uykuya yatırıldı. Vikram iniş aracı iki gün sonra aynı şekilde uykuya geçti. Misyon asli hedeflerini tamamladı, ancak ISRO, iki uzay aracının soğuk ay gecesini hayatta geçirebilmiş olabileceğini umuyor.

Chandrayaan-3, Hindistan'ın ay yüzeyine iniş yapma ikinci girişimiydi. Misyonun öncüsü Chandrayaan-2, 2019'da bir yazılım hatası nedeniyle çöktü. Ancak Chandrayaan-2 yörüngeye yerleşmiş olup hala ayı incelemeye devam ediyor.