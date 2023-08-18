Ankara

ABD Ulusal Kasırga Merkezi'nden yapılan açıklamada, Hilary Kasırgası'nın Meksika açıklarında büyüdüğü ve bu sabah rüzgar hızının saatte 140 mile ulaştığı belirtildi.

Meksika'nın Pasifik kıyısında etkili olması beklenen kasırganın 4. kategoriye yükseltildiği ifade edildi.

Kasırganın cumartesi akşamı Meksika'nın Baja California Yarımadası'na ulaşmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Kategorisi 4'e yükseltilse de Hilary'nin California eyaletinin güneyine ulaşacağı tahmin edilen pazar günü şiddetini kaybederek tropikal fırtınaya dönüşmesinin beklendiği aktarıldı.

Hilary'nin California'nın güneyinde kuvvetli rüzgar ve şiddetli yağışlara neden olacağı tahmin ediliyor.

Ulusal Hava Durumu Servisi'ne göre, 25 Eylül 1939'dan bu yana Güney California'da tropik fırtına yaşanmadı.

AA