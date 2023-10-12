Günlük hayatımızda hepimiz en az bir kez hastanede kan testi yaptırmışızdır. Peki hiç kanınızı sakladıkları tüpleri inceleme fırsatınız oldu mu?

Farklı renklerde olması ilginizi çekmiştir. Bu renkler tabi ki göze hitap etmenin dışında bir amaç taşır. Farklı vasıftaki tüplerin birbirleriyle karışmasını engeller. O zaman gelin hangi renk tüp ve içeriyor ve neden kullanılıyor kısaca bir göz atalım. Kırmızı kapaklı tüpler içinde başka madde barındırmayan boş tüplerdir. Sarı kapaklı tüplerde ise separatör jel bulunur. Özel Jel formülasyonu sayesinde serumu kandan ayrıştırır ve daha kolay serum elde edilmesini sağlar. Mor renkli tüpler ise EDTA olarak bilinen etilendiamin tetraasetik asit bulunur. EDTA kan analizlerinde pıhtı önleyici, göz damlalarında koruyucu, lens solüsyonlarında bakterilerin çoğalmasını önleyici olarak kullanılır. Kan alınan tüplere konulmasının nedeni ise tahmin edeceğiniz gibi kanın pıhtılaşmasını engellemektir. Kan tüpe alındıktan sonra tüp alt üst edilerek EDTA’nın kan örneği ile iyice karışması sağlanır. Lacivert kapaklı tüpler, sodyum EDTA içeren bu tüp kontaminasyona yol açabilecek metal içermeyecek şekilde üretilmiştir. Genellikle Eser element testi (bakır, civa, kurşun, çinko) ve toksikoloji testleri için kullanılır. Mavi kapaklı tüpler ise antikoagülan özellik gösterip pıhtılaşmayı engelleyen sitrat içermektedir. Tüp içindeki sitrat, çözünür bir kompleks oluşturmak için plazmada var olan kalsiyumu hızla bağlayarak pıhtı oluşumunu engeller. Antikoagülan içeren tüm tüpler numunenin antikoagülan ile iyice karışmasını sağlamak için, üreticinin önerdiği farklı bir prosedür olmadığı sürece, kan alındıktan hemen sonra birkaç kez alt-üst edilerek karıştırılmalıdır. Koyu yeşil kapaklı tüp sodyum Heparin açık yeşil kapaklı tüp ise lityum heparin ve jel separatörü içermektedir. Açık gri kapaklı tüpler ise sodyum florid ve potasyum oksalat içeren tüplerdir ve içerdiği antiglikolit (glikoz yıkımını engelleyici) ajanlar sayesinde glukoz 5 güne kadar korur. Glukoz testleri için kullanılır. Turuncu kapaklı tüpler ise trombin içermektedir ve kanın hızlı şekilde pıhtılaşmasını sağlar. Genellikle acil serum kimyasallarına ihtiyaç duyulduğunda kullanılır. Bundan sonra kan verirken gördüğünüz rengârenk tüplere bir de bu gözle bakarsınız. Herkese sağlıklı, mutlu haftalar dilerim.