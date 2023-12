Mantarların %80-90 gibi büyük bir kısmı su, %10-16.5’i ise kuru maddeden oluşmaktadır. Kuru madde içeriğinin %7.4’ü ham lif ve %4.48’i katı ve sıvı yağdan oluşmaktadır.

Bu kuru madde içindeki ham protein oranı ise alt tabakanın bileşimine, yığının boyutuna, hasat zamanına ve türe bağlı olarak %14-27 arasında değişmektedir. Mantarların ham protein miktarı diğer hayvansal ürünler ile karşılaştırıldığında etin altında, süt ve diğer birçok besin maddesinin üzerinde yer almaktadır. Zira kuru mantarların toplam nitrojen içeriği, ideal bir protein için %100 olarak kabul edildiğinde mantarın ki %79'dur. Mantar proteininin sindirilebilme değeri yaklaşık yüzde 75- 85 arasında olması nedeniyle diğer sebze türleri arasında en yüksek besin değerine sahip olduğu kabul edilir. Mantarlar ile ilgili diğer önemli bir konu ise protein konusu işlenirken önemine vurgu yapılan dokuz esansiyel amino asitin tamamını içermesidir. Ayrıca içerdikleri glikoprotein yapıdaki lektinler hücre yüzeyine bağlanarak antitümöral, antimikrobiyal ve antiproliferatif aktiviteleri desteklemektedir. Mantarlar γ-aminobütirik asit (GABA), ornitin içerikleri ile de karaciğer fonksiyonunu iyileştirir ve toksik bileşiklerin detoksifikasyonuna yardımcı olur. Mantarların lipit fraksiyonları da etkili bir antioksidan olan ergosterol ve tokoferol içerir. Aynı zamanda içeriğindeki polisakkaritler, polisakkarit-peptidler, polisakkarit-protein kompleksleri içeren yüksek protein oranı (kuru maddenin %20-30'u), zengin biyoaktif bileşik (teroller, alkaloidler, terpenler, fenolik maddeler, laktonlar ve seramidler), zengin vitamin ve mineral, kitin içeriğine karşılık son derece düşük yağ ve esansiyel yağ asitleri oranıyla sağlık açısından çok değerli bir besindir. Diğer taraftan içeriğinde bulundurduğu karbonhidratların büyük bir kısmının yüksek moleküler ağırlıklı diyet lifinden oluşması ve insanlar tarafından emilime ve sindirime uğramadan atıldıkları için düşük kalorilidirler. Ayrıca bu liflerin fizyolojik fonksiyonları düzenlemesi nedeniyle de oldukça faydalıdır. Mantarlar, yukarıda sayılan tüm özellikleri nedeniyle kilo sorunu olanlar için ve özellikle esansiyel amino asit içeriği nedeniyle hayvansal gıda tüketmeyen vegan ve vejetaryenler için ideal bir gıdadır.

Mantarlar, insan sağlığını koruyucu B kompleks vitaminler B1 (Tiyamin), B2 (Riboflavin), B3 (Niyasin), B5 (Pantotenik asid), B6 (Piridokisn, piridoksamin, piridoksal), biyotin, folik asid (pteroyl glutamik asid)) özellikle çoğu sebzede nadiren bulunan folik asit ve B12 (kobalamin) vitamini açısından oldukça zengindir. A ve E vitaminlerini de önemli miktarda içermektedir. Az miktarda da olsa C vitamini bulunur. Diğer önemli özellikleri ise tek vejetaryen D vitamini kaynağı olmalarıdır. Yüksek oranda folik asit ihtiva eden mantar, folik asit eksikliğine bağlı anemi (kansızlık) olgularının iyileştirilmesinde de kullanılmaktadır. Mantar ayrıca, molibden, kadmiyum, kalsiyum, magnezyum, fosfor, potasyum, demir, çinko ve bakır yönünden azımsanmayacak ölçülerde mineral içermektedir. Sodyumu ise düşük düzeyde içerir. Mineral yönünden yabani yenilebilir mantarların kültür mantarlarından daha zengin olduğu da saptanmıştır. Ayrıca mantarların kadmiyum, kurşun, arsenik, bakır, nikel, gümüş, altın, krom ve cıva gibi ağır metalleri ve özellikle kirli bölgelerde yetiştirilmesi veya depolanması durumunda radyonükleidleri biriktirebildiği saptanmıştır.

Mantarlar hem sindirilebilir (trehaloz, glikojen, mannitol ve glikoz) hem de sindirilemeyen karbonhidratlar (kitin, mannans ve β-glukan) içerirler. Ayrıca glikoz, fruktoz, galaktoz mannoz, ksiloz, ramnoz, fukoz, trehaloz, arabinoz ve mannitol bakımından da zengindir. Bunlardan mantar şekeri olarak bilinen mannitol serbest şekerin %80’ini oluşturur.

