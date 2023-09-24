İlk işe başladığım zamanlardı. Büyük bir mobilya mağazasında çalışıyordum.

Tıfılım, heyecanlıyım, tecrübelenmek tek hedefim.

Öyle yeni nesil bakış gibi- her ne kuşağıysa… bence kara kuşak …körebe oynuyor- tam gaz zengin olmanın mümkün olmadığını, öncelikle pişip yanmanın önemini biliyordum. Başımıza kaktıra kaktıra sokulmuştu. İyi ki de sokulmuş. Çünkü sadece tüketici olmak, asalaklık bir insan için son derece onur kırıcı.

Ben de ybeni yaşam trendlerini takip edip, entelektüelliğin donanımıyla bir toplumda rahatlıkla konuşabilmenin peşindeydim.

Hayallerimizin çalışmakla gerçekleşeceğinden emindik.

Sadece ben değil o dönemde onlarca çalıştığım mesai arkadaşlarım da öyleydi. İyi bir iletişimle bir takım olmanın ruhunu gerçek anlamda sergiliyorduk. Ne mobbing vardı ne manipülasyon. Yapanlar da bütünün gidişinde eriyip kayboluyordu.

Tek doğru vardı hepimizde. Gelişmek gelişmek gelişmek…

İnsanca, saygıyla, sevgiyle…

Şimdi bu mesajlar tamam, ama asıl üzerinde durmak istediğim başka.

O yıllarda mesai arkadaşlarımın kimi İngilizce kimi ‘Tüm dünyada geçerli’ diye İspanyolca öğrenmek için kurslara yazılıyordu. Dünyaya açılmak şarttı ve bu diller çok önemliydi.

Aramızda ufak tefek, dışa dönük olmayan şirin bir kız vardı. Pek paylaşımda bulunmazdı.

Günlerden bir gün hiç de alışık olmadığımız tarzda ayak bileklerine kadar uzanan siyahlara bürünmüş, şık peçeli kadınların arasında, siyah kıl bıyık, bu kıl bıyığın altında sinsi bir gülüş, paralıyım leyn der bakışlarını radar gibi tarayarak güzel kadın avcısı haliyle bir adam geldi mağazaya.

Katarlılar geldiii… çağırın …. Hanımı !!!

Küçük bir grup şaşa kaldık. Haa… nasıl ya o kız Arapça mı öğreniyormuş. Ya kızım ne gerek var Arapçaya dedik.

Ancak bugün bakıyorum ki o kız çok akıllıymış. Ayak sesleri rahvanca gelmiş bize.

Aha ha haaa

Biz de kendimizi bildik bileli çeşitli dilleri öğrenip pratik yapabileceğimiz tek yer olarak bildiğimiz Sultanahmet’te boşa takılıp, yabancı medeniyetlerin sadece sarı kafalarda olduğu yanılgısına düşmüşüz.

Benim Yeni Zelandalı, İngiliz, Alman, İtalyan, Finli, İsviçreli, İtalyan, Amerikalı arkadaşlarım oldu. Rahat rahat hepsiyle İngilizce anlaşabiliyordum.

Şimdi aramıza…

Metroda, marmarayda, avmlerde, İstanbul’un doğusu batısı kuzeyi güneyinde pratik yapacağımız Arap kardeşlerimiz geldi. Eskiden Sultanahmet’te aradığımız yurtdışı bağımız ayağımıza geldi. İster Rusça, ister Afganca, ister Swati, ister Zuluca konuşabilirsiniz. Her millet bizde. Zenginlik işte bu.

Dünyayı gezmeye de gerek yok, dünyayı ayağımıza getirdik.

Hatta çoğu şakır şakır Türkçe de konuşuyor.

Daha ne istiyorsunuz?